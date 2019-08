Requieren camiones extintores y mejorar el servicio: Usuarios

En Agua Prieta las condiciones de las unidades de transporte público no son buenas y no cuentan con extintores a la vista. | Diyeth Z. Arochi

A pesar de haberse registrado algunos incidentes en unidades del transporte urbano, los usuarios de cinco municipios sonorenses coincidieron que la mayoría de los camiones carecen de las herramientas de seguridad, como el extintor para combatir el fuego a tiempo, incluso del botiquín de primeros auxilios en caso de una emergencia.



Y aunque forma parte de la seguridad del pasajero que debe brindar el concesionario, y los choferes han recibido capacitación en el uso de los extinguidores, en un recorrido realizado por EL IMPARCIAL, dichas herramientas no se observaron dentro de las unidades. Los ciudadanos señalaron también que el estado de las unidades continúa siendo pésimo y ni decir de las medidas de seguridad para los pasajeros.





NAVOJOA: EL MARTIRIO



Como un martirio calificaron usuarios del transporte público subirse a los camiones, ya que algunos de ellos se encuentran en malas condiciones y no cuentan con aire acondicionado.



Guillermo Pacheco, de la colonia Deportiva, manifestó que otro de los problemas del transporte es la tardanza en cada una de las rutas, además de la inseguridad, ya que estos no cuentan con extintores ni botiquín de primeros auxilios.



"Es una batalla para tomar los camiones, tardan mucho en pasar", abundó, "es una barbaridad, a veces vale más irse a pie".



SE QUEMA CAMIÓN



Carolina Zamora, de la colonia Deportiva, recordó que fue testigo del incendio de una de las unidades.



"Para donde yo vivo por la calle Sexta se quemó todito el camión y cómo lo iban a apagar si no traían extintor", relató, "además son contados los que traen aire acondicionado".



En un recorrido por algunos camiones, se apreció que traen los cristales rotos, no tienen extintores ni botiquín de primeros auxilios.



Omar Mendoza Sañudo, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), aseguró que en la región del Mayo la mayor parte de los camiones urbanos carecen de extintor y botiquín de primeros auxilios.



"Es una medida de seguridad (extintor) e incluso no extralimitarse en el cupo de pasajeros", agregó.



NOGALES: ATIENDEN INCENDIOS



Desperfectos mecánicos, incendios provocados por el sobrecalentamiento en el sistema de frenos, son las principales causas que originan las incidencias dentro de los camiones urbanos, informó Manuel Hernández Domínguez.



El comandante de Bomberos de Nogales indicó que como corporación no se les permite hacer inspecciones ni poner fuera de servicio los transportes públicos, pero sí realizan recomendaciones de prevención para evitar accidentes.



"Las principales incidencias que atendemos se derivan por desperfecto mecánico o cuando les fallan los frenos, esto origina que choquen otros vehículos, contra algún estructura o incluso que queden volcados.



"También lo más común nos toca atender incendios en camiones urbanos que se inician por el sobrecalentamiento en el sistema de frenos, en las balatas o desperfecto por fuga de gasolina, esas son las principales emergencias de estas unidades", expuso.





USUARIOS: "ES UNA BATALLA"



En Ciudad Obregón, los camiones urbanos no cuentan con equipamiento de seguridad en caso de una emergencia, tales como extinguidores ni un botiquín de primeros auxilios, de acuerdo con el recorrido realizado por esta Casa Editorial.



Los usuarios del transporte urbano coincidieron que están hartos de las pésimas condiciones de las unidades, ya que los camiones están muy viejos y de forma constante se descomponen, además del cobro de la tarifa completa y sin traer aire acondicionado.



"Es una batalla, es un ‘cochinero’ el transporte. Las condiciones son pésimas y el costo es caro comparado con otras ciudades que tienen mejor servicio", dijo Elena Sánchez Pacheco, usuaria.



Los obregonenses describieron como algo común que los camiones sufran ponchaduras en los neumáticos, fallas mecánicas y retraso para llegar a sus destinos.



"Muy tardado, y muy deficiente, casi se andan desbaratando y siempre somos nosotros los más afectados", expresó Teresa Robles, usuaria del transporte, ni hablar de que no traen algunos extintores ni botiquín.





RESPONSABLE: CONCESIONARIO



En referencia a la seguridad en el interior de las unidades, Gilberto Cornejo Clark, delegado del Transporte en Cajeme, manifestó que todos los camiones deben contar con equipos extintores, pero que es responsabilidad de las empresas a cargo verificar su cumplimiento.



La Dirección General del Transporte se encarga de proporcionar la capacitación sobre primeros auxilios, casos de emergencia, uso de extintores, valores, atención al usuario a todos los operadores, agregó.



Las unidades circulan con láminas, defensas y vidrios rotos, en el exterior; mientras en el interior el piso así como asientos están en mal estado, lo que es un riesgo, se observó durante el recorrido, además de la falta de extinguidores y el botín.



De los 185 camiones que existen para cubrir las 15 rutas existentes en la ciudad, al día de hoy se encuentran en funcionamiento 145, de modelos atrasados.





GUAYMAS: LO TRAE EL 60%



Sólo el 60% de los camiones urbanos que prestan sus servicios en Guaymas portan a diario sus extintores en gavetas colocadas arriba o a un costado de los asientos de los choferes a fin de que puedan reaccionar rápido al registrarse un incidente.



En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL, se observó que las rutas Guaymas Norte, Las Palmas, Marsella, Calzada y los Circunvalación Azul y Amarillo, llevan extintores en compartimentos que en ocasiones no son visibles para los usuarios.



El delegado regional del Transporte, Jaime Iván Cota, confirmó que solo las unidades que tienen autorizado el cobro normal de nueve pesos llevan sus extintores, mientras que el resto hace caso omiso a esta medida de prevención.



Los usuarios mostraron opiniones divididas sobre el servicio de transporte en la ciudad, ya que algunos lo consideran bueno y otros deprimente, sobre todo en las rutas de más de 10 años de antigüedad.



José Luis Celis García, usuario, opinó que el servicio en general es bueno, aunque cuando los camiones se pusieron en huelga y los taxistas entraron al ‘quite’, fue la sociedad quien les pidió que los reemplazaran.



"Hablando en términos generales, el servicio está bien porque Guaymas es una ciudad chica, la mayoría de los camiones que circulan en las diferentes colonias son unidades nuevas y traen su refrigeración", externó.