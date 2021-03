Repunta Covid en municipios de Sonora

HERMOSILLO.- Aunque Sonora está en Verde, en el Mapa Epidemiológico Nacional, esto no implica que el riesgo sea nulo o que el virus se haya ido del territorio sonorense, e incluso hay evidencia de repunte en algunos municipios del Estado, advirtió Gerardo Álvarez Hernández, director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud.

Esta es la primera vez desde que el semáforo de riesgo epidémico funciona en el País, que Sonora está en verde, es decir, tomó 41 semanas llegar a esto, expuso.

Es motivo de satisfacción, de aliento, pero no debe ser por ningún motivo para relajarnos en la medida de protección”, agregó.

“No implica que el riesgo sea nulo o que el virus se haya ido del territorio sonorense”, expuso, “tenemos evidencia de repunte en algunos municipios del Estado”.

Sonora tiene 8 puntos de calificación en el mapa epidemiológico a nivel nacional y esto es lo que permitió que se clasifique en verde todo el Estado.

ASÍ ESTÁN LOS MUNICIPIOS



Empalme, está en Riesgo Medio, con colonias en Zona Cero, Jordan y Moderna.

Navojoa está sin cambio, permanece en riesgo medio y tiene las colonias Infonavit y Jacarandas como Zona Cero.

Caborca está en semáforo amarillo y tiene como colonia de riesgo al Centro.

Huatabampo está en riesgo medio y tiene dos colonias en Zona Cero, la 14 de Enero y Centro.

Guaymas está en Riesgo Medio, zona cero Centro y Yucatán, está en color amarillo.

Hermosillo está en verde, en riesgo bajo y las colonias Zona Cero son Nuevo Hermosillo, Sahuaro y Puerta Real.

Cajeme está en verde, y sus colonias Zona Cero son Misión de San Javier, Centro y Cumuripa.

Agua Prieta está en verde y tiene a la colonia Infonavit 1 como Zona Cero.

Puerto Peñasco cambió y está en verde, es decir en Riesgo Bajo y tiene a la colonia Oriente como de Riesgo Máximo o Zona Cero.

San Luis Río Colorado está en verde y sus colonias Zona Cero son la Campestre y Residencias.

Nogales está en verde, en riesgo bajo con las colonias Colinas del Sur y Los Encinos como Zona Cero.

Cananea permanece en color verde, Riesgo Bajo con la colonia Cementerio Viejo como Zona Cero.

Este semáforo verde costó la vida a 5 mil 879 sonorenses y ocurre luego de más de 68 mil contagios en la entidad, expresó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

“Estamos muy preocupados porque la gente empezará a cantar victoria, empezarán a abrir antros... el alcohol se convertirá en nuestro peor enemigo”, advirtió.

“Sé que estamos muy cansados, agotados de las restricciones y los protocolos, pero ya hay estados que del verde pasaron al amarillo o a otro color”, expuso.

“Esto no es cantar victoria, estar en semáforo verde no es que se haya ido el virus, el virus sigue con nosotros”, afirmó, “y sinceramente platicando con el área de Epidemiología han empezado a subir los porcentajes de contagio y esto no se puede hacer una línea ascendente, tenemos que cuidarnos todos”.