Reportan pescadores capturas regulares

GUAYMAS, Sonora.- Un inicio regular en la temporada de camarón 2019-2020, reportaron los pescadores ribereños en Guaymas y Empalme, al arribar con entre 50 y 100 kilos de camarón, por panga, en un lapso de captura de siete a diez horas.



El líder cooperativista, Telésforo Cota Arias, informó que en Empalme, los hombres de mar iniciaron la actividad el sábado a partir de las 00:00 horas, al levantarse la veda del camarón, no obstante de que se había cerrado el puerto a la navegación.



Indicó que el primer día arribaron las pangas con un promedio de 100 kilos de camarón, y ayer el volumen varió un poco, porque fue un día de marea muerta, lo cual cambiará después del miércoles.



"Es una temporada regular, tiene buena talla, está predominando la 16-20, ahora vamos a esperar que el camarón tenga precio porque aún no lo han dado, se supone que mañana (hoy) nos van a decir cuánto va a quedar y ya dependerá de cada uno si lo vende ahora o lo embodega", puntualizó.



Cada panga, mencionó, gasta hasta mil 500 pesos de gasolina para desplazarse hasta las inmediaciones de Las Guásimas, donde se han registrado las capturas que han arribado a puerto los hombres de mar.



"Esta actividad da vida, da empleo a muchas personas, llegan las esposas de los pescadores y hasta los hijos a ayudarles a descabezar y ellos les ‘tiran’ (pagan) con dos o tres kilos de camarón, también llega gente a vender comida, reactiva la economía.



La dirigente ribereña, Manuela Ojeda Amador, apuntó que en Guaymas las cuotas de captura fueron similares, pero esperan que en los próximos días mejoren al iniciar las mareas vivas.



"No está tan mal como nos habían dicho, son capturas regulares y hay que considerar que son mareas muertas, las vivas no empiezan, esperemos que mejoren, antes que salgan los barcos y remuevan todo el fondo", finalizó.