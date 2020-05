Reportan más casos de Covid en personal de salud en el Estado

Un total de 49 nuevos casos por Covid-19 fueron diagnosticados en Sonora, de los cuales dos corresponden a trabajadores de la Salud y sin registro de fallecidos, informó ayer Enrique Clausen Iberri.

El titular de la Secretaría de Salud en Sonora indicó que el rango de edad de los nuevos contagios en general es de 8 a 61 años de edad, apareciendo el sexto caso pediátrico, acumulando en total 534.

Este nuevo caso fue diagnosticado en un menor de 8 años, residente de Hermosillo, detalló, el cual está estable dentro de su domicilio.

“El día de hoy no se registraron defunciones por lo que se mantienen 45 fallecimientos en la entidad, los casos ocurrieron en doce mujeres y 37 hombres”, añadió.

En cuanto a los nuevos casos, 33 fueron detectados en Hermosillo, cuatro en Nogales y Caborca, Guaymas y Cajeme con tres y San Luis Río Colorado y Agua Prieta con un caso cada uno.

Los dos nuevos casos en trabajadores de la salud, precisó que uno corresponde a Hermosillo y uno a Agua Prieta.

He visto tus comentarios, tu preocupación por toda la gente que anda en la calle, mientras tú sí estás cumpliendo. He visto tu desesperación exigiéndonos que hagamos algo para que la gente haga caso, comparto tu preocupación y créeme que a mi también me desespera y me angustia”, dijo el funcionario.