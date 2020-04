Renuncia de Lilly Téllez se veía venir: Opinan políticos sonorenses

HERMOSILLO, Sonora.- La renuncia de Lilly Téllez a la bancada de Morena en el Senado, es algo que ya se veía venir, opinaron políticos sonorenses, pues desde un principio se veía como no concordaba con sus compañeros.

Y es que la senadora por Sonora anunció hoy en su cuenta de Twitter que dejaba la bancada de Morena y agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana.

Ernesto Munro, presidente del PAN en Sonora, reconoció el trabajo de Téllez ante el Senado, siempre interponiendo su calidad moral y decencia.

Señaló que la forma de pensar de Lilly Téllez fue congruente, pues es una persona que cree en la honestidad y ética, principio y valores.

“Se veía que no estaba a gusto de pertenecer a una bancada como la de Morena y yo creo que la decisión que tomó es la que va de acuerdo a si calidad moral y su forma de der.

“Yo la felicito porque la he visto votar y he visto que sus votos no son de grupo o bancada, sino son votos en conciencia y creo que su decisión merece todo el respeto y admiración de los que queremos ser mejores políticos”, recalcó.

Por su parte Jaime Moreno, del PT, se pronunció indiferente ante la renuncia de la senadora y pidió que no sólo de la bancada de Morena se fuera, sino del Senado.

“Desde el principio ella manifestó que no formaba parte del partido de Morena, que había sido invitada, y yo creo que la congruencia es que hubiera renunciado al Senado, no a Morena.

“Yo no me siento restituido en algo o compensado en algo por lo que se batalló para postularla y que llegara al Senado”, indicó

Jaime Moreno dijo que no vio a la senadora hacer algo por Sonora, por lo que espera que también renuncie al Senado.