Remedios caseros contra picaduras no son lo mejor

HERMOSILLO, Sonora.- Utilizar líquidos como el cloro en picaduras de insectos sólo agrava la lesión; no recibir los medicamentos adecuados a tiempo podría ser causante, incluso, de una pérdida de extremidades, detalló Guadalupe Ayala Noriega.



El coordinador local de Socorros en Cruz Roja Hermosillo puntualizó que en el último mes se registraron 30 incidencias en el municipio, la mayoría en la zona periférica de la ciudad.



"Dentro de las picaduras de insecto, atendimos a 28 personas en junio y en julio llevamos únicamente dos atenciones; en esta temporada son más frecuentes el alacrán y las abejas, y luego vienen las arañas.



"En la población se escuchan varios mitos, como que tienes que echarle cloro o lodo, algunas cosas que se utilizan en las casas; pero lo recomendable es llamar al servicio de urgencias lo más rápido", detalló.



El paramédico explicó que cuando una persona es víctima de picaduras, solamente debe lavarse con agua, para luego recibir los medicamentos apropiados y evitar que la lesión se agrave.



"Nosotros, como atención prehospitalaria, cuidamos únicamente el soporte de vida, que viene siendo la ventilación, la respiración y la circulación; para poder nosotros aplicar un medicamento, cuando son vías largas, nos comunicamos vía telefónica con un médico que nos dé la indicación", aclaró.



NO USAN MEDICAMENTO



Ayala Noriega expuso que los socorristas no utilizan los medicamentos, excepto cuando son traslados de mayor tiempo y por prescripción del especialista médico, porque los pacientes podrían resultar alérgicos a las sustancias.



"Lo más importante es que se comuniquen al número de emergencia para su traslado con el médico; las personas pueden describir la situación, lo que están observando, si están vomitando, si se puso rojo, cualquier cosa es un buen dato para poder dar buen tratamiento.



"Si echamos cloro podemos complicar la situación, porque quema; sí disminuye de momento el dolor, pero luego viene el dolor de la quemadura, se hace una ámpula y posteriormente van a batallar con la picadura", enfatizó.



Respecto al lodo, indicó que no contiene ninguna propiedad curativa, pero es utilizado porque al ser fresco, disminuye un poco la sensación de dolor y ardor en el sitio de la picadura.



"Es lo que más nos encontramos cuando llegamos a las casas", añadió, "incluso hay muchos remedios con hierbas que los moradores utilizan, pero nosotros siempre nos vamos a avocar al protocolo para la atención".