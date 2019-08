Religiosos exponen postura sobre matrimonio gay

HERMOSILLO, Sonora.- Un rechazo a la propuesta de legalización de las uniones de personas del mismo sexo, presentada en el Congreso de Sonora, expresaron representantes de diversas religiones en Sonora.

"Este movimiento, con estas iniciativas de inclusión, apunta no solamente a la unión de un hombre con un hombre y a una mujer con una mujer, sino adoctrinar a nuestras generaciones, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo", señaló José Luis Soto Vidales, pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo.



Explicó que la ideología de su Iglesia descarta totalmente las actitudes homofóbicas, pero no está de acuerdo con la iniciativa para que parejas del mismo sexo se unan en matrimonio.



La diputada de Morena, Yumiko Palomarez, presentó el lunes pasado un proyecto para reformar los códigos de Familia y de Procedimientos Civiles para permitir el matrimonio igualitario que ha generado polémica en la entidad con voces a favor y en contra.



El sacerdote católico Luis Alonso Cobácame Rodeles, vocero de la Arquidiócesis de Hermosillo, reconoció que a la Iglesia no le corresponde legislar y valora las propuestas, iniciativas y acciones que promuevan la protección de los derechos humanos, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer solamente.

"Reconocemos la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar estabilidad, pero las uniones entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio".

"Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad" externó.

El pasado lunes, la propuesta presentada por el grupo parlamentario de Morena desató una serie de opiniones encontradas, sobre todo al mostrarse en la exposición de motivos que incluía la adopción de parejas homoparentales.