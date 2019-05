Reitera Claudia Pavlovich necesidad de la Guardia Nacional

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el asesinato de ocho elementos policiacos en lo que va del año, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reiteró la necesidad de que llegue la Guardia Nacional para preservar la paz.



La titular del Ejecutivo estatal destacó que Sonora es uno de los estados fronterizos más seguros del País, sin embargo es necesario que estas situaciones trágicas no se vayan de las manos.



"Todos nos tenemos que asumir y como siempre lo he dicho también la sociedad un poco, porque las personas adultas que delinquen deben de haber venido de un hogar donde debieron haber sido educadas con valores y principios", afirmó.



Las adicciones han sido uno de los principales problemas que han causado la situación de inseguridad, manifestó, por lo que exhortó a las familias a cuidar a los niños y jóvenes.

Además, Pavlovich Arellano mandó un mensaje de aliento a los elementos que enfrentan a la delincuencia:"Ayer se lo dije a un elemento: No están solos, no se sientan solos. Sabemos que es un trabajo que es muy valioso y que no podemos perder la lucha pero que debemos hacerlo con inteligencia", subrayó.Entre el 1 de enero y el 17 de mayo, cuatro agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y otros tantos de las policías municipales han caído en el cumplimiento de su deber, todos con armas de fuego.El último ocurrió en contra del jefe de grupo Hugo Zavala, quien era el encargado del Departamento de Homicidios en Hermosillo.