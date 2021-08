Regreso a clases en Sonora: "Es peligroso volver a clases en medio de una ola de contagios", médico inmunólogo

HERMOSILLO.- Las clases presenciales no son peligrosas, lo que es peligroso es iniciarlas en medio de una tercera ola de casos de Covid-19, señaló el médico inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.

Si las clases inician en medio de una ola y sin los protocolos adecuados, van a haber contagios en las escuelas, eso es seguro, y dirán que las clases presenciales son peligrosas, pero no lo son, lo que es peligroso es hacerlo de manera incorrecta, dijo.

Este no es el momento adecuado para que regresen los niños a la escuela, aseveró. No lo digo yo, los lineamientos internacionales marcan que el mejor momento para regresar a clases no es en medio de una ola, y ahorita la realidad es que estamos en medio de una.