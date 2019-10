Regresan funcionarios de Empalme a sus cargos por sólo ¡10 minutos!

GUAYMAS, Sonora.- Por alrededor de 10 minutos el ex tesorero, Carlos Arbayo Angulo; el ex secretario del Ayuntamiento, José Francisco Palacios Esquer y el ex contralor, Ignacio Martínez Cota, regresaron a sus cargos tras reponer la sesión extraordinaria de Cabildo número 16.

Luego de que el Tribunal Estatal Electoral resolviera que se tenía que reponer la sesión extraordinaria, donde cesaron a Arbayo Angulo y rotaron a dos funcionarios, el Ayuntamiento sesionó para ratificar la salida y los cambios.

Con la ausencia de cuatro regidores de oposición y la síndico municipal, Adriana Pacheco, se celebró la sesión en Palacio Municipal, donde los presentes en su totalidad aprobaron las propuestas del alcalde, Francisco Javier Genesta Sesma.

Como nuevo tesorero municipal fue nombrado Víctor Alfredo González Figueroa, mientras que José Francisco Palacios Esquer tras ser removido de la Secretaría del Ayuntamiento recibió el nombramiento de contralor municipal.

Martínez Cota, quien ocupaba la contraloría municipal fue designado como secretario del Ayuntamiento, por lo que le fue tomada la protesta de ley, al finalizar dicha sesión, al igual que los otros dos funcionarios.

El Municipio repuso la sesión porque el Tribunal Estatal Electoral a través del oficio número TEE-SEC-246/2019, le exigió cumplir con la ‘resolución cumplimentadora’ con fecha 7 de octubre del presente año, dictada dentro del juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, con número de expediente JDC-SP-12/2019.