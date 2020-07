Regresan filtros a Guaymas; prevén multas y arrestos

GUAYMAS.- Ante el aumento en el número de casos de Covid-19 en Guaymas, los filtros sanitarios regresaron ayer al municipio, y se prevé que en los próximos días se autorice la aplicación de multas, arrestos y cierres de calles.



La directora de Salud Municipal, Silvia Montero Sánchez, informó que en los siguientes días se reunirá el Consejo de Salud para determinar las acciones que se implementarán para frenar los contagios de este virus en la ciudad.



Adelantó que entre las medidas que se contemplan, destaca la aplicación de multas, cárcel y la colocación de barreras en las vialidades para obstruir el paso de automovilistas que no tengan necesidad de salir a las calles.

“Va a haber una junta para ver qué es lo que se puede hacer porque las personas ya no están tomando consideración, ya piensan que ya pasó todo y piensan que pueden salir libremente, pues no. Sí va a haber multas y muy grandes y va a haber cárcel también y ya se van a poner barreras para que la gente dé muchas vueltas”, indicó.



Los guaymenses, dijo, no han obedecido los lineamientos de Salud, organizan fiestas en sus domicilios, no respetan el llamado de “quédate en casa”, ni ningún otro protocolo sanitario ya establecido.



Apoya Tránsito



El jefe del departamento de Tránsito Municipal, Rafael Ferrer Martínez, informó que ayer tres agentes participaron en el filtro sanitario de Salud Municipal que se instaló en la avenida Serdán, entre las calles 16 y 17, del sector Centro.



Apuntó que hasta el momento no les han ordenado la colocación de vallas en las calles para desviar el tráfico vehicular, ni tampoco han aplicado multas a quienes salen de sus hogares a realizar actividades no esenciales.



“Hoy nos pidieron el apoyo para instalar nuevamente los filtros sanitarios con toma de temperatura, nos dijeron que se van a realizar de manera aleatorias, según como lo solicite la Dirección de Salud Municipal”, finalizó.

Autoridades retoman la medida ante el aumento en el número de casos de Covid-19.



Silvia Montero Sánchez, Directora de Salud Municipal.