Regresa el Goyo Trejo…con carne asada

HERMOSILLO.- A casi 35 años del estreno de la película sonorense "La Tuba de Goyo Trejo" (1985), la historia continúa…con una carne asada.

La Compañía de teatro "El Mentidero" estrenará la obra de teatro "El Juicio", donde los personajes de la cinta filmada en San Javier convivirá con el público en una puesta escénica en la cual no se verán divididos por un escenario o butacas.

"Hace casi 35 años, en el poblado de San Javier, Sonora, ocurrió algo muy curioso. Hubo un acto frustrado de que iban a llegar unos músicos a tocar y todo ese testimonio de lo que pasó ese diciembre que hacía mucho fríoquedó filmado en una cosa que se llama ‘La Tuba de Goyo Trejo’ y ahora, muchos años después, vuelven los personajes, que ahora son convocados para contar su versión y deshacerse de las contradicciones que han surgido estos años", dijo el dramaturgo Sergio Galindo durante la firma del convenio de la Compañía Teatral del Norte con Index Sonora, como parte del Estímulo Fiscal para la Cultura y Arte del Estado de Sonora (Eficas).

Explicó que este proyecto iniciará su temporada de presentaciones a partir del 21 de noviembre, con funciones los jueves, viernes, sábados y domingos hasta el 21 de diciembre en "El Mentidero" (Av. Sufragio Efectivo #39, colonia Centro).

"Son personajes que los veremos en un estado muy interesante que es el ‘No Tiempo’. No hay pasado, ni presente ni futuro. Los convocamos cuerpo presente para estar en una fiesta típica de la carne asada, donde vamos a aclarar cosas de lo que pasó en esa historia, de cómo estuvo el asunto, de si cayeron, que si los tumbaron, que María Domínguez hizo arreglos... todo eso", continuó.

Carnita asada con "El Choby"

Para este anuncio, el actor sonorense Jesús "El Choby" Ochoa apareció para anunciar quereenarnará a "Chemalia", personaje que interpretó en "La Tuba de Goyo Trejo".

"Es una carne asada, que puede pasar lo que quiera y tambien con este apoyo que nos dieron ahora, estamos negociando hacer cosas muy grandes. La gente va a poder convivir con los personajes, va a ver la obra desde adentro, es decir, no habrá un escenario que separe al público de los actores", dijo "El Choby" para EL IMPARCIAL.

"Yo siempre que vengo a Sonora no me siento invitado, porque yo soy de aquí. No me podrán sacar a Sonora y para mí es un encanto volver siempre para acá. Y más con este proyecto tan bonito, con esta firma de convenio, con el regreso de la Tuba", comentó.

Los boletos ya están a la venta a través de la página de www.elmentidero.mx.