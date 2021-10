Regresa Sulem Urbina a Hermosillo frente a Tania Itzel García

Después de caer por decisión mayoritaria ante Naoko Fijuoka en el mes de julio y quedarse a un paso de obtener el título mundial Mosca de la AMB, Sulem Urbina (12-2, 2 KO’s) buscará regresar con un triunfo el próximo miércoles en Hermosillo, cuando se mida a la mexiquense Tania Itzel García (6-6, 0 KO’s).

Este miércoles en conferencia de prensa, la hermosillense admitió no estar muy al tanto de su rival en turno, sin embargo espera poder mostrar lo que ha crecido en su regreso a casa después de dos años de ausencia.

“Cuando recién inicié en el profesionalismo, con Box Azteca, creo que buscaba mucho complacer al público, yo siempre he tenido un boxeo muy fino, y quería complacerlos y cambiar mi estilo.

“Llenar los ojos del ‘Gran Campeón Mexicano’, de (Eduardo) Lamazón, de los narradores de Box Azteca. Ya conforme he ido avanzando, la verdad, no me interesa, yo sé lo que voy a hacer ahí adentro, tengo muchas herramientas en mi boxeo y las he aprendido a usar de diferentes maneras; si voy a boxear, voy a boxear, y si me tengo que fajar, me voy a fajar”, comentó Urbina.

El combate a 8 rounds en peso Mosca se llevará a cabo en las instalaciones de FairPlay Club, donde a partir de las 18:00 horas los asistentes podrán disfrutar de esta y siete peleas más, incluyendo las de Víctor “Spock” Méndez (30-4-2, 22 KO’s) y Eduardo “Koreano” Ramírez (18-1-3, 12 KO’s).

“Es muy difícil regresar después de dos derrotas, pero la primera fue contra una campeona olímpica, la segunda fue contra una cinco veces campeona mundial, de las mejores de mi división.

“No han sido peleas donde me han llevado arrastrando por las patas, ni me han lastimado, he estado ahí contendiendo, sé que tengo el nivel para hacerlo”, añadió Sulem.

Los boletos están a la venta en línea a través de la página de Superboletos.com, y de manera presencial en Coliseo Boxing Club, Innova Sports, Deportes Navarro y FairPlay Club.