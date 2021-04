Regala joven raspado a artesano mayor y él le obsequia flor hecha con hojas de palma

HUATABAMPO, Sonora.- Sentado a la intemperie, sufriendo por el calor, sediento y sin poder vender sus manualidades se encontraba afuera de un supermercado de esta ciudad un adulto mayor cuándo recibió por parte de un desconocido un gesto de nobleza.



Eran las 15:00 horas, el sol arreciaba y Sergio Daniel Miranda un joven de 21 años quien trabaja en un supermercado salió de su turno y vio a un adulto mayor sufriendo por el calor a lo que no pudo ser apático y le regaló un raspado.

Ahí estaba el señor haciendo sus crucecitas de palma y me dio tristeza, yo no traía feria solo la tarjeta pero me regresé y le compré un raspado”, narró, “yo traía el casco de la moto puesto y le dije: quiere maestro, si mi hijito me respondió”.

El adulto mayor se refrescó pero cuando Daniel se disponía a irse, el artesano elaboró ahí mismo, con hojas de palma, una flor la cual le dio en agradecimiento.



“Le dije que se la quedara que muchas gracias pero que le sacará provecho vendiéndola pero no quiso; se me hizo muy noble”, agregó.



Aunque Daniel es asalariado y apenas saca para pagar sus estudios universitarios dijo que se debe ser empático con las personas



“Trabajo en piso de ventas, apenas me alcanza para pagarme la escuela pero lo vi sufriendo al señor; hay que ser empáticos”, expresó.



El joven subió fotografías a redes sociales con la intención de que la gente se una para ayudar al vendedor de artesanías y puso a disposición su número telefónico: 6471157488.