Refuerzan militares a Guaymas

Un total de 106 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribaron a Sonora para reforzar la seguridad en Guaymas, donde en días anteriores grupos criminales registraron actos de violencia sin que representaran un riesgo en la seguridad de la población, anunció Alfonso Durazo Montaño.

El Gobernador informó que los elementos castrenses se sumarán a los 300 que hace unas semanas llegaron a la entidad para participar en los operativos de seguridad que llevan a cabo en la región Guaymas-Empalme.

Reveló que de acuerdo a las tareas de inteligencia, las balaceras al aire, la quema de vehículos y otros de alto impacto mediático que se realizaron hace unos días en Guaymas y en Empalme fueron para llevar a cabo el rescate de un reo del Centro de Readaptación Social de San Germán, quien presuntamente es un líder de la organización criminal local.

Afuera del penal nos desactivaron todas las cámaras y hubo disparos desde el cerro al aire y hubo disparos al aire desde abajo, no estaban dirigidos contra ningún blanco pero en términos mediáticos es entendible, es muy impactante escuchar esas ráfagas que generan preocupación, generan una altísima preocupación en la gente, percepción de inseguridad aun y cuando no afecta de manera real en la seguridad de las personas porque no estuvo dirigida a ninguna persona”, subrayó.