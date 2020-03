Refuerzan medidas en Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- Las medidas sanitarias en Guaymas se reforzaron tras confirmarse el primer caso de Covid-19 en un joven de 22 años que llegó procedente de España el pasado 17 de marzo, aseveró el jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Mario Madueño Tirado informó que todas las empresas no esenciales permanecen cerradas, mientras que el resto continúa en labores sin el personal de la tercera edad, embarazadas y enfermos de hipertensión y diabetes.



Subrayó que la Policía Municipal, desde el sábado inició una campaña por la zona urbana y rural del Municipio, para invitar a todos los ciudadanos que no tengan necesidad de salir a la calle de permanecer en sus hogares para evitar correr riesgos de contagio de coronavirus.



“Ahorita todavía estamos en fase uno, ya se han estado tomando las medidas preventivas desde antier después de salir de una mesa de seguridad, se tomó la decisión de realizar un perifoneo en toda la ciudad con apoyo de la Policía Municipal invitando a la gente que se quede en su casa”, puntualizó.



La dependencia que dirige, indicó, realiza operativos en las diferentes empresas que permanecen abiertas para verificar que no tengan aglomeraciones de más de diez personas a la vez, y en caso de detectar casos así, se les levanta un acta y si reincide lo que procede es el cierre.

LLAMAN A EMPALMENSES A NO SALIR DE SUS CASA



Empalme.- A pesar de las recomendaciones que han realizado las autoridades municipales en Empalme para que los ciudadanos permanezcan en sus hogares, la mayoría continúa su vida de manera normal en las calles.



La directora de Salud Municipal, Brisa Félix Morales, exhortó a la sociedad en general a atender las recomendaciones que de manera constante les hace la Secretaría de Salud en Sonora, para evitar la proliferación del coronavirus.



“El Covid-19 no es un juego y puede desencadenar en un gran problema para la población, lamentablemente veo que en el Centro de la ciudad aún se puede observar a mucha gente, y eso es una muy mala señal, significa que no están tomando las recomendaciones de guardarse en casa, y eso muy preocupante”, puntualizó la funcionaria.



La forma más efectiva de prevenir el contagio de este padecimiento, apuntó, es quedándose en casa, sin exponerse a lugares concurridos por grupos mayores a diez, dado a que el virus ya fue detectado en Navojoa, Guaymas y Hermosillo.



Advirtió que la presencia de un solo caso de Covid-19 puede desencadenar en decenas de casos en pocos días, lo que generaría un problema de salud, como actualmente se presenta en países europeos como Italia y España.



“Estamos a tiempo de evitar una situación de estas, y la manera de lograrlo es siguiendo las recomendaciones que se han emitido, principalmente la de quedarse en casa, y obviamente lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón”, enfatizó.