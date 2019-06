Reforzarán vigilancia por sarampión

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque el riesgo de introducción de casos de sarampión sea bajo en México, la Secretaría de Salud en Sonora reforzará la vigilancia epidemiológica en esta próxima temporada vacacional.



La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Denica Cruz Lostaunau, informó que debido a que a Sonora llegan vacacionistas extranjeros se incrementará la vigilancia para identificar casos probables de sarampión



"El protocolo de vigilancia epidemiológica se encuentra activo de forma permanente, pero se refuerza durante el periodo vacacional para identificar un caso probable de sarampión, uno piensa que no vienen muchos vacacionistas, pero sí y de otros países", dijo.



Esto luego de que en Quintana Roo se registrara el primer caso de esta enfermedad de una mujer proveniente de Inglaterra y aunque el caso fue importado, presentó sus primeros síntomas en México.



Cruz Lostaunau detalló que en México no se ha presentado un caso autóctono de sarampión en los últimos 25 años gracias a las coberturas vacunales que hay,



"El riesgo de introducción es bajo debido a que las coberturas vacunales contra el sarampión se encuentran en los niveles óptimos de seguridad, los que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) y eso nos mantiene protegidos", recalcó.



