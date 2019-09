Reducen apoyo para remozar camaroneros

GUAYMAS, Sonora.- Los barcos camaroneros este año recibirán menos reparaciones en sus cascos y motores al reducirse los apoyos federales, declaró el jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo.



El funcionario federal informó que aunque los 170 barcos y 750 pangas de la región Guaymas-Empalme están activos, desconoce si la mayoría saldrá a pescar el "oro rosado" al iniciar la temporada 2019-2020.



Apuntó que este año no se logró concretar el apoyo de hasta 1 millón de pesos que recibían los armadores del programa "Modernización de Flota" para darle mantenimiento a las embarcaciones mayores previo a la salida del camarón.



"En Guaymas hay dos empresas que poseen el mayor número de barcos y el resto se divide entre los pequeños armadores, y son esos los que andan batallando para reparar motores, redes, casco y cubierta", puntualizó.



Aunque las pangas saldrán hasta el 21 de septiembre y la flota mayor el 30, dijo, las tarjetas de gasolina ribereña y diésel, con las que los productores obtienen un subsidio de 2 pesos de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y 2.20 pesos más de la Secretaría de Hacienda y Pemex, ya están siendo entregadas.



Navarro Carrillo externó que aunado a lo anterior, los pronósticos en la producción del crustáceo no fueron los esperados, pues de acuerdo a los resultados de los muestreos realizados por el Inapesca, se prevé una reducción de hasta un 30% con relación al ciclo anterior.



"Son pocos los permisos que están en trámites en la Conapesca, la mayoría los tiene vigentes, pero hay incertidumbre porque el diésel y la gasolina tienen precios altos y no hay garantía de producción", finalizó.