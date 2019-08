Recuperación y compra de Tomás Oroz y Héctor Espino sigue en pie: Obrador

Ciudad de México (GH).-La recuperación y compra de los estadios Héctor Espino en Hermosillo y Tomás Oroz Gaytán en Ciudad Obregón sigue en pie, a pesar de las críticas que ha tenido ese proyecto, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sí se va hacer el proyecto, lo estamos estudiando y sería con un financiamiento de Banobras, se van a crear escuelas, las escuelas para niños, escuelas de educación física y un área comercial”, dijo.

López Obrador precisó que el proyecto de compra-venta de los estadios entre el gobierno de Sonora y el federal “generó mucha polémica”.

“No quiero que se vaya a pensar que no se va hacer, porque hubo cuestionamientos. ¿Por qué no en Hermosillo y por qué no en Obregón?”, dijo.

El proyecto, añadió, incluye la utilización de áreas externas de los estadios para construir hoteles y centros comerciales con inversión privada.