Recupera The Crows liderato en Futbol Juvenil Vida AC

La escuadra de The Crows recuperó el liderato esta semana en el Torneo de Futbol Juvenil Vida AC, una vez que sumó tres puntos en su compromiso de la jornada 7 y que The Kings sólo rescato dos en el suyo.

Los ahora mandamás de la campaña superaron 3-0 a California RC con goles de Carlos Valdez, Fabián Contreras y Alexis Oliva; mientras que los sublíderes empataron sin goles ante Chikibeybys y ganaron el punto extra en penales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Deportivo Dunas y Umpam también firmaron la igualdad (2-2) en tiempo regular, aunque en los disparos desde el manchón fueron los primeros quienes se llevaron la victoria por 2-0.

René Espinoza y Omar Ruiz marcaron por Deportivo Dunas durante ese partido, mientras que Daniel Gutiérrez y Humberto Espinoza lo hicieron por Umpam.

El tercer empate de la jornada se dio entre los equipos de Deportivo Sahuaro y Chikibeybys, quienes no pudieron hacerse daño en el tiempo reglamentario y terminaron definiendo en penales, donde esta vez los segundos se llevaron el triunfo.

Alexis Olivas (The Crows) comanda la tabla de goleadores con 12 anotaciones, seguido por Carlos Valdez (The Crows) con 7, David Juzaino (Dep. Dunas) con 6, Alejandro Espinoza (Umpam) con 5, Fernando Marini (Dep. Sahuaro) con 5 y Brayan Muñoz (The Kings) con 5.