Recupera Don Blas su "golfito" gracias a las redes sociales

HERMOSILLO, Sonora.- Después de un día de búsqueda y gracias al apoyo de la ciudadanía don Blas Herández Contreras de 82 años halló su unidad que le habían robado, aunque estaba sin el acumulador y le hacían falta otros artículos personales.

Fue el pasado 25 de enero cuando don Blas llegó a un supermercado ubicado en la colonia Sahuaro ubicado en las calles Perimetral Norte y Carlos Balderrama, entró a realizar unas compras, sin embargo olvidó las llaves de la unidad puestas en el volante.

Sospecha de un joven que andaba husmeando entre los carros estacionados y un testigo afirma que ese es el mismo delincuente quien se metió al vehículo, lo prendió y lo robó.

“Mi carro es un golfito 1992, es que lo traigo muy bien arregladito, está muy llamativo, trae rines de lujo y todo, esta es la segunda vez que me lo roban”, explicó.

Ese mismo día en la tarde un vecino de la colonia Las Dunas observó que un carro de color rojo estaba obstruyendo su cochera con el cofre abierto, el ciudadano logró identificarlo como el vehículo reportado como robado y fue a recogerlo.

“El que me lo robó lo dejó abandonado, como traía muy poquita gasolina, yo creo que se le acabó y ahí lo dejó, se llevó la pila y otras cosas que traía, el cable para pasar corriente y la cajuela no la he podido revisar porque se llevó las llaves”, finalizó.

Don Blas da gracias a la comunidad por ayudarlo a recuperar su unidad, porque por momentos pensó en que nunca la volvería a ver, pero ahora que regresó a él comentó que le va a sacar un acumulador a crédito en la tienda Coppel y lo llevará con un eléctrico para echarlo andar de nuevo.