Rectora de la Unison responde ante denuncias de discriminación de alumnos autistas: "No puedo tener una opinión sobre algo que no me toca opinar"

SONORA.- Debe haber denuncias dentro de las instancias universitarias para actuar en el caso, determinó la rectora de la Universidad de Sonora, María Rita Plancarte Martínez, sobre la queja de los estudiantes Alfonso Duarte Tovar y Abraham Buitrón Fierro, por falta de inclusión en la institución.

Sobre los comentarios y manifestaciones que han hecho los dos jóvenes autistas y sus padres, asegurando que han sido discriminados y violentados por parte del personal docente, recalcó que ella no es la instancia adecuada para resolver sus inconformidades ni tampoco para emitir una opinión al respecto.

No puedo tener una opinión sobre algo que no me toca opinar, es una situación como muchas que pasan en la universidad, cada una tiene una instancia de solución. No lo puedo resolver yo, no es que yo pueda decirle a la señora ‘venga y yo le voy a decir que hacer’, ¿cómo voy a violentar los procesos?, El maestro tiene derecho, los demás estudiantes tienen derecho, el joven tiene derecho, lo que tenemos obligación es de armonizar los derechos de todos”, insistió.