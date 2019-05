Reconocerá Unison a sonorense con la entrega del Honoris Causa

Un reconocimiento inesperado y realmente importante, significa para el científico Ranulfo Romo Trujillo recibir el grado de "Doctor Honoris Causa" por parte de la Universidad de Sonora, institución donde comenzó su trayectoria académica.



Son las personas que realmente contribuyen en la ciencia, a quienes se les otorga este doctorado, una de las distinciones más importantes que entrega el Alma Máter y que hoy recibirá el científico de origen sonorense.



El investigador en el rubro de las neurociencias puntualizó que de joven, nunca imaginó que podría realizar una carrera profesional y mucho menos, convertirse en una persona reconocida por sus aportaciones en la ciencia.



"Recuerdo muy bien que a principios de los años 60, se abrió la carretera de Ures a Hermosillo y todo mundo cambió; yo tenía 9 años, anduve por la Costa de Hermosillo y regresé a Ures a hacer la secundaria. Son lugares emblemáticos en mi vida.



"Estudié la preparatoria en la Universidad de Sonora, con la cual estoy muy agradecido porque es mi primera Alma Máter, en 1969; casi no lo puedo creer, ahí pasé una etapa de mi vida, fundamental, que cimbra afectos, sentimientos, todo lo que puede tener una persona de esa edad y que puede olvidar", relató.



El galardonado con el "Doctor Honoris Causa" por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 2017, narró que fue gracias a la educación que recibió en su hogar, que buscó una forma de cumplir con sus ideales fuera del mismo.



"Algo muy importante: La educación que yo recibí en esos parajes fue determinante en mi vida y por supuesto en lo familiar, con valores, prácticamente milenarios, que se habían quedado congelados.



"Pude haber estudiado Medicina en la Universidad de Sonora, pero no había, yo tuve que emigrar y dejar mis afectos, mi familia y ha sido muy duro, ahora que reflexiono, claro que fue muy duro porque era muy jovencito", recordó.



ACTO DE JUSTICIA



Ranulfo Romo Trujillo, originario de Ures, señaló que recibir un reconocimiento tan importante por parte de la Máxima Casa de Estudios sonorense, pudiera ser no un acto de justicia por lo que tuvo que sacrificar, sino algo inesperado y con mayor significado.



"Porque sé que la localidad es muy dura de nosotros, pero yo nunca hice nada para tener esto y lo recibo con un enorme agradecimiento y sabré corresponder con algunas palabras lo que significa para mí", enfatizó.



Respecto a su trayectoria, el catedrático indicó que aunque no es el inventor de la ciencia del cerebro, desde pequeño supo cómo abordar problemas que eran complejos para otras personas, los cuáles resultaban muy sencillos para él.



"Además he podido viajar por el mundo, aprender idiomas, que mis colegas me respeten y regresando a México, pude montar un laboratorio de investigación, que es reconocido desde hace muchísimos años como un referente en el mundo.



"Sin lugar a duda son aportaciones, no porque yo lo diga, sino porque lo dicen los demás, fundamentales en la esencia del organismo biológico del ser humano, que tiene que ver con la percepción, la toma de decisiones, la consciencia, etcétera", dijo.



El también autor y coautor literario subrayó que aunque tuvo que emigrar de Sonora y dejar a sus afectos para estudiar una carrera profesional y desarrollarla, nunca ha perdido su conexión con la Universidad de Sonora.



"Yo andaba en busca de un ideal y esa es la razón por la cual tuve que moverme de geografía, pero desde hace muchos años he estado conectado a la universidad; cuantas veces me inviten a dar una conferencia, ahí estoy.



"Estuve trece años en la Junta Universitaria, hice lo mejor con mis conocimientos internacionales para mantener lo justo y la legalidad dentro de la universidad; y fue un privilegio que me hayan invitado, soy un soldado de la ciencia y la academia, cuantas veces me inviten", añadió Romo Trujillo.