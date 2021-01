Reconoce Enrique Clausen labor de enfermeros y enfermeras en su día

HERMOSILLO, Sonora.- Una gran felicitación y reconocimiento a las y los enfermeros de Sonora en su día, expresó Enrique Clausen Iberri, quien agradeció su amor, entrega y valentía para hacerle frente a esta pandemia, que como nunca antes ha puesto a prueba a la humanidad entera.

Luego de confirmarse 36 defunciones y 408 nuevos casos por Covid-19, el secretario de Salud detalló que este día se trata de reconocer la humanidad que ha aflorado en cada enfermera, en cada enfermero que, sin pedir ni dar cuartel, le han hecho frente a este cruel y despiadado enemigo.

“Una pandemia que nos ha robado muchas vidas, pero que, gracias a Dios, al profesionalismo y a la infinita vocación de servicio de las y los enfermeros, son todavía más las vidas que se han salvado”, comentó.

Clausen Iberri, detalló que durante casi un año de pandemia quienes no han salido de vacaciones, no tuvieron cena de noche buena, ni pasó año nuevo con su familia, no han visto a sus hijos en más de 9 meses para no exponerlos al virus, ha sido una enfermera o un enfermero que han sacrificado su vida familiar por cumplir sin condiciones con su responsabilidad.

“Si alguien ha dado la cara a todos y cada uno de los fallecimientos ocurridos, ha sido una enfermera o un enfermero que han sostenido la mano y acompañado a un paciente hasta el último latido; ni el maltrato ni la discriminación que al principio padecieron los doblegó. Al contrario, hizo surgir en ellas y en ellos una condición humana con virtudes por encima del insulto, del agobio y del cansancio”, aseguró.

El secretario de Salud destacó que durante estos meses ni una sola enfermera o un enfermero han dicho “ya no puedo más”, son seres humanos y a veces se quiebran, pero el corazón, la entrega y la pasión por salvar vidas los regresa a seguir dando la batalla.

“Por todo eso y por todo lo que han hecho por nosotros, las palabras no alcanzan para demostrar el agradecimiento y el respeto que las y los enfermeros se han ganado; ¿en realidad quieres rendirles un verdadero homenaje? Deja que tus hechos sean los que hablen: usa cubrebocas, lávate las manos, guarda distancia, no vayas a fiestas, ni salgas solo por salir”, finalizó el secretario de Salud.