Recolectores de basura y trabajadoras del hogar, con mayor riesgo de contraer Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Son los recolectores de basura y las trabajadoras del hogar dos grupos con mayor riesgo de contagiarse de covid-19 y otras enfermedades, por el mal uso que le dan las personas al cubreboca y el incorrecto modo de desecharlos a la basura, señaló el Director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

“El uso inadecuado del cubrebocas y el uso masivo del mismo, lo que genera es una falsa de sensación de seguridad de que estoy protegido, pero insisto, hay que saber ponérnoslo y hay que saber disponer de forma adecuada de él, tirándolo al cesto de la basura de forma inmediata y en un área específica”, indicó.

“Hemos estratificado el riesgo comunitario, y quiénes tienen mayor riesgo de contagiarse por este tipo de desatenciones son, por ejemplo, las personas que recolectan la basura y las que asean las casas, porque son ellos quienes van a estar en contacto, muy probablemente no protegido, con el virus al recoger pañuelos o cubrebocas que utilicemos”, añadió.

Álvarez Hernández hizo un llamado a la sociedad a que desechen correctamente estos utensilios en un contenedor específico y de ser posible con bolsas selladas para evitar que los cubrebocas salgan y se conviertan en un foco de infección para otras personas.

“En los hospitales se usan técnicas de seguridad y esos productos se llaman 'residuos biológicos infecciosos', y utilizan una bolsa específica”.

“Creo que es una medida importante que en nuestras casas tengamos una bolsa específica o un bote específico donde dispongamos de los cubrebocas que usemos y los pañuelos deshechables que usemos, para ponerlo en una sola bolsa que la cerremos y quede de esa forma”, insistió.

Esta medida, dijo, no protegerá solo a los recolectores de basura, si no a toda la sociedad en general, ya que no habrá un esparcimiento del virus.

Hacen llamado a no usar cubrebocas de tela

Como parte de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, la química Beatriz Matty Ortega explico el uso adecuado del cubrebocas y solicitó a la ciudadanía que de adquirir o usar cubrebocas reutilizables, se cercioren de que hayan sido creados con material impermeable, ya que los cubrebocas de tela representan un riesgo y no una protección.

“En las redes sociales hay muchas personas que elaboran cubrebocas para cubrir el desabasto qué hay en los comercios, lo único que les pido es que cuando los compren se cercioren que sea material impermeable, porque los que son de tela no son funcionales, ya que toda la salpicadura mojará el cubrebocas y la humedad quedará en su piel”, expuso.

No obstante el uso del cubrebocas, enfatizó, debe aplicarse cuando se tienen síntomas respiratorios y no como una medida de prevención para andar en las calles.