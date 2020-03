Recolectores de basura siguen al "pie del cañón"

SONORA.- Con el fin de mantener limpios los hogares de los sonorenses, los trabajadores del área de recolección de basura de los diferentes municipios se han mantenido al “pie del cañón” y continúan laborado durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.



Sin duda los famosos “tirabichis” son de los trabajadores esenciales durante la pandemia, motivo por el cual ya se les ha aplaudido por su labor en otros países en cuarentena.



En Agua Prieta, el director del Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (Oldap), David Martínez Samaniego, comentó que se les entregaron tapabocas y se les dio un galón de gel antibacterial en cada camión.



“Igual los guantes no pueden ser de látex, ellos son de trabajo rudo no les sirve de nada esos

guantes, siguen trayendo sus guantes de carnaza, igual yo hice una conferencia también donde exhortaba a la ciudadanía a solidarizarnos con ellos”, comentó.



Esto en referencia, abundó, de que se procure desechar materiales como tapabocas en bolsas de plástico cerradas, porque a veces se tiran los botes de basura sin protección y la idea es que los recolectores no tengan contacto con ese material.



VARIOS TURNOS



En Nogales, de 200 trabajadores de recolección de basura en el Departamento de Servicios Públicos fueron descansadas 40 personas, entre ellas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas degenerativas.



Jesús Báez, director de la dependencia municipal informó que la labor de limpieza y recolección de basura se ofrece de manera diaria desde las 04:00 a las 24:00 horas como un servicio necesario ante la contingencia por Covid-19.



“No podemos parar es mucha la basura que sale diariamente y más con esta contingencia y estamos laborando en todas las rutas que tenemos y a los trabajadores se les facilitó guantes y cubrebocas como medidas de seguridad” indicó.



Héctor Mercado, quien labora en la recolección de basura, señaló que se tiene que trabajar por el bienestar de la familia siempre siguiendo las medidas de seguridad que implementa la dependencia para no resultar afectados.



“Primero que nada tenemos que trabajar sabemos que la basura no deja de estar saliendo de los domicilios, dejamos las familias para venirnos a trabajar, estamos siguiendo las reglas de Protección Civil”, expresó.



TOMAN MEDIDAS



En Guaymas, para evitar el contacto directo con la basura, la empresa Promotora Ambiental S. A, pidió a los guaymenses embolsar sus residuos y rociarlos de cloro, al ser colocados en sus tambos.



El gerente de PASA en Guaymas, Arturo García Salcido, aseguró que a los 38 empleados encargados del sistema de recolección de basura en la ciudad, se les dotó de guantes, cubrebocas y gel antibacterial.



Apuntó que de forma constante se limpian y se desinfectan las cabinas de los camiones recolectores para evitar cualquier riesgo de contagio entre los ‘tirabichis’ que trabajan de forma normal en los dos turnos.



Desde la semana pasada, indicó, se registró un repunte en la cantidad de basura que recogen en las diez rutas que cubren en el Municipio, pero no será hasta el fin de mes cuando tengan un balance completo del aumento.



Por su parte, el director de Servicios Públicos Municipales, Brandon Ibarra Velarde, informó que destinaron dos carros recolectores de basura al primer cuadro de la ciudad para reforzar el sistema de limpia.



NO PARAN



En Cajeme, aunque empresas, restaurantes y muchos negocios han cerrado sus puertas ante el Quédate en Casa como medida de prevención por el coronavirus, los trabajadores de parques y jardines, barrido de calles, recolección de basura y otros más, siguen en pie, limpiando la ciudad.



“Los días normales hemos trabajado, nos dieron guantes, cubrebocas, gel antibacterial allá en la oficina”, comentó Andrés Álvarez.



En su departamento de barrido de calles, son alrededor de 250 los trabajadores, dijo, de los cuales alrededor de 20 si fueron enviados a casa por su edad (más de 60 años), por padecimientos o por ser mujeres.



“Saludamos con el puño, cuando llego a casa me quito los zapatos y los dejo afuera, la ropa me la quito y la dejo afuera y la lavan por afuera, alimentarnos bien, cuidarnos, para reforzar el

sistema inmunológico”, añadió el trabajador con 25 años de antigüedad en el Ayuntamiento.



José Zayas, otro de los trabajadores que todos los días ha salido a recoger los residuos de los hogares, platicó que continuarán trabajando de manera normal, y sólo utilizando guantes y cubrebocas.



Los cuidados que ha escuchado que se deben aplicar, los busca llevar hacia su familia, recalcó, pues en su casa lo esperan su esposa y sus tres hijos.



SE ENCOMIENDAN A DIOS



En Navojoa, protegidos con cubrebocas y guantes pero sobre todo encomendandos a Dios, los “tirabichis” salen a trabajar y a mantener limpia la ciudad pese a la amenaza del coronavirus.



María de Jesús Mendoza, originaria de la comunidad de Bahuises y quien tiene 15 años trabajando como barredora y recolectora de basura, dijo que pese al temor de contagiarse del Covid-19 tiene que salir a ganarse el sustento diario.



“Si me da miedo pero que voy a hacer, soy pobre y tengo que trabajar”, expresó, “si traigo cubrebocas pero me lo quito porque cuando ando barriendo siento que me asfixio y los guantes me los quito porque no puedo agarrar bien la escoba ni la basura”.



Federico Solorio Valenzuela, secretario de Servicios Públicos e Imagen Urbana en Navojoa, exhortó a la ciudadanía para que embolsen la basura y de ser posible les rocíen cloro para protección de los trabajadores de recolección.