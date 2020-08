Recobra “vida” San Carlos en medio de la pandemia

San Carlos Nuevo Guaymas.- En plena pandemia por coronavirus, San Carlos Nuevo Guaymas recobra “vida”, luego de mantenerse en un 25% de su operación normal durante los últimos cuatro meses.

Decenas de vacacionistas, la mayoría sin cubrebocas, principalmente de Sonora y Chihuahua, acudieron al destino turístico para pasear en yate y después acudir a las playas San Francisco, Los Algodones, Piedras Pintas o disfrutar de la vista del mirador escénico.

La visita de decenas de turistas a San Carlos Nuevo Guaymas por segundo fin de semana consecutivo ha permitido la reactivación económica de los comercios, hoteles, restaurantes, supermercados, tiendas de conveniencia y hasta de los vendedores ambulantes en general.

AUMENTA RENTA DE YATES

Aunque todavía no han regresado a trabajar el 100% de los yates de renta a la Marina San Carlos, la actividad aumentó este fin de semana, con la presencia del turismo nacional.

Las embarcaciones de recreo desde las 08:00 horas empezaron a registrar rentas para salir a pasear por la bahía o llevar a cabo actividades de pesca deportiva.

Luis Fernando Benítez, quien es miembro de la Unión de Prestadores de Servicios, informó que luego de cuatro meses de permanecer completamente inactivos, esta es la segunda semana que tienen trabajo.

Nos ha ido bien, hemos tenido trabajo los fines de semana, son de seis a ocho horas diarias las que trabajamos, todavía no están todos los barcos porque sólo podemos salir con el 50% de su capacidad y no conviene meter a trabajar los que tienen capacidad de ocho a nueve tripulantes”, externó.

Los capitanes de cada embarcación turística antes de subir a sus pasajeros, dijo, colocan los tapetes sanitanzantes en los muelles, les ofrecen gel antibacterial, les toman la temperatura y les brindan cubrebocas, aunque esto es opcional porque no los pueden obligar a usarlos.

“En lo particular tengo tres barcos pero sólo tengo dos trabajando porque no me conviene meter al chico porque solo podría subir a cuatro personas y los grupos que vienen a rentar son grandes”, puntualizó.

MEJORAN SUS VENTAS

Rafael Vásquez, quien vende nieves de garrafas en el destino turístico de San Carlos, la apertura de playas y actividades, lo ha favorecido económicamente, después de pasar cuatro meses críticos.

El residente del destino turístico pasó meses en completa crisis, al lado de su esposa y dos hijos de 8 y 12 años de edad, pero nunca dejó caer sus ánimos, pues a diario salía a vender sus nieves con el mismo entusiasmo.

Aseguró que desde la semana pasada las ventas mejoraron y eso le ha permitido llevar más dinero a su hogar para el sostenimiento de los tres miembros de su familia que tiene a su cargo.

“En mi casa soy el único que trabajo, mi esposa es ama de casa, y apenas ahora estamos viendo que las cosas están mejorando, pero pasamos una etapa muy difícil y nadie nos ayudó”, externó.

BUSCAN DESENFADARSE

Francisco García, quien es originario de Nogales, junto a su familia viajó a San Carlos este fin de semana para disfrutar de las playas, un paseo en yate y visitar otros atractivos turísticos, después de mantenerse encerrado en su casa desde marzo.

El joven aseguró que desde que la Secretaría de Salud inició con la campaña “Quédate en Casa”, decidió obedecer e implementar las medidas sanitarias necesarias en su domicilio para evitar ser contagiados.

Hasta el momento, indicó, ninguno de sus familiares, ha dado positivo al Covid-19, y esperan que se mantengan así, a pesar de haber roto la cuarentena para disfrutar de un fin de semana lejos de su hogar.

BAJA AFLUENCIA EN MIRAMAR

En la playa Miramar, ayer bajó la afluencia de bañistas por motivos que se desconocen, pero pudieron ser dos factores: El cobro excesivo en multas en conductores punibles y el aumento de casos de Covid-19 a dos semanas de su reapertura.

Durante el fin de semana pasado, detuvieron cerca de 35 vehículos en las salidas de los balnearios de Guaymas y San y Carlos, al rebasar los conductores el alcohol permitido en la sangre, y cada uno tuvo que pagar entre 5 y 10 mil pesos.

Ayer la playa que es visitada mayormente por familias de Guaymas y Empalme, lució a un 50% de la capacidad que se registró el fin de semana anterior, y en esta ocasión tampoco usaron cubrebocas ni gel antibacterial.