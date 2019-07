Reclaman trabajadores a empresa

GUAYMAS, Sonora.- Cerca de 21 empleados de la empresa alemana "Alfred H. Knight", que realiza muestreos de minerales a Grupo México y Aceros de Sonora, se manifestaron en el exterior de las oficinas para solicitar mejores condiciones de trabajo y aumento de salario.



Joel Rodrigo Martínez, a nombre de los trabajadores, exigió un alza del 35% al salario mensual y cumplir con las especificaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo, que incluye medidas de seguridad.



Denunció que los 35 trabajadores de la compañía "Alfred H. Knight" perciben un sueldo mensual de 5 mil 600 pesos, no obstante de los constantes riesgos a los que se exponen por el contacto directo con los minerales de cobre, zinc y hierro.



"En otros lugares donde opera esta empresa los sueldos son mayores y las medidas de seguridad son mejores. Nos exponemos a condiciones de trabajo de alto riesgo, estamos a la intemperie, sin las medidas mínimas de seguridad", aseguró.



El personal de Recursos Humanos, dijo, les ofreció mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, sin considerar un aumento en el salario, lo que molestó a la mayoría del personal.



"El 10 de julio me dio un golpe de calor mientras trabaja en la API y llamé a la empresa para avisar pero nunca llegaron por mí y una señora me llevó a la oficina donde estaba el gerente, quien me pidió que me fuera en un camión o en un taxi al Seguro, y como no tenía dinero después me fue a aventar al IMSS", externó.