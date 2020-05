Recibos de la CFE con tarifas elevadas en Sonora serán revisados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Los recibos elevados de la Comisión Federal Electricidad (CFE) en Sonora se revisarán, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si hay recibos locos, despistados, trastornados, desquiciados, vamos a atender para que se vuelvan cuerdos. Vamos hacer la investigación a ver qué está sucediendo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario reiteró que su compromiso es que el precio de la luz no aumente en el País.

“¿Qué le digo a los sonorenses y todos los mexicanos? Voy a cumplir con el compromiso de que no aumente la luz en términos reales. La instrucción es que no aumente y no ha aumentado desde que estoy de Presidente”, dijo.

López Obrador indicó que, con las campañas políticas para las elecciones del próximo año, sus adversarios tomarán la bandera de las tarifas de energía eléctrica para atacar a su gobierno.

“Ahora que vienen las campañas, nuestros adversarios van a agarrar esa bandera, ‘a ver que baje el precio de la luz, gasolinas’, cuando ellos subieron el precio de la gasolina y la luz…decirle a la gente para que no olvidemos”, dijo.