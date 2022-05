Reciben Cimarrones a Tecos para final de vuelta

Después de caer 1-0 en Guadalajara, los Cimarrones de Sonora buscarán remontar este domingo en Hermosillo y quedarse con el trofeo de campeones cuando reciban a Tecos en la final de vuelta de la Tercera División Profesional.

Los dirigidos por Paolo Serrato no pudieron anotar en tierras tapatías, por lo que ahora están obligados a ganar por lo menos por un gol para mandar la serie al alargue, aunque seguramente intentarán resolverlo en los 90 minutos reglamentarios.

Esta es la cuarta final que el club disputa en sus nueve años de historia, sin embargo será la primera que se defina en suelo sonorense, después de caer en 2014 (Segunda), 2021 (Tercera) y 2022 (Expansión MX).

“Sin duda el equipo de Tercera tiene muchísimo talento. Hay muchísimos muchachos que van por su segunda final, que son regulares, que entrenan con el primer equipo, algunos otros con Premier; están jugadores como Juan Carlos Cortez, Marco Salazar, Diego Hernández, Bryan Navarro, Daniel Enríquez, Ricardo Meléndez, Ervey López.

“Si tú me preguntas dónde están los próximos jugadores del primer equipo, ahí están. El primer trofeo que a mí me tocó, en mi administración, fue el de subcampeón, que ganaron ellos el torneo pasado. Evidentemente no era el trofeo que queríamos, pero ese era el primer paso; si nos hubieran dado una medalla o un trofeo allá en Morelia, que no te dan, ahí tuviéramos otro”, mencionó el presidente de Cimarrones de Sonora, Juan Pablo Rojo.

La final de vuelta se jugará este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Héroe de Nacozari, donde el conjunto de casa intentará darle el primer título a su institución frente a su gente.

TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL

FINAL DE VUELTA

Cimarrones vs. Tecos

Hora: 19:00

Estadio: Héroe de Nacozari