Recibe Alejandra Valencia beca para maestría en Universidad Kino

Luego de terminar su licenciatura en Diseño Gráfico y ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alejandra Valencia ahora tendrá un reto más en su carrera profesional, una vez que este viernes recibió una beca para estudiar la maestría de Desarrollo Humano y Organizacional en la Universidad Kino.

La firma simbólica del acuerdo se dio en las mismas instalaciones de la casa de estudios, donde además de la atleta estuvieron presentes el rector de la institución, Julio César Mendoza; el director de posgrados, Óscar Almazán, así como el entrenador de Alejandra, Miguel Ángel Flores.

“Me acuerdo que íbamos saliendo del área de conferencias, después de haber ganado la medalla, llega Nassim (Molina) y me dice ‘oye, que la Universidad Kino te va a dar 100% en una beca para estudiar con ellos’, y mi primera reacción fue ‘a ver si es cierto, a ver si me cumplen’.

“Y ahorita se contactaron y me dijeron ‘¡ey!, aquí te estamos esperando, recuerda que tienes el 100%’, entonces super bien; como acabo de terminar mi carrera, estoy super interesada con la maestría. Me emocionó mucho que sí lo cumplieran, qué suave que tengan esa iniciativa como universidad”, comentó la arquera hermosillense.

En la ceremonia también estuvieron el entrenador Miguel Ángel Flores (centro) y otros directivos de la Universidad Kino.

Después de participar en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, Alejandra Valencia se colgó por primera vez una medalla olímpica durante el pasado verano, convirtiéndose en una de los ocho sonorenses que han alcanzado ese logro en la historia.

“Tenía planeado continuar con lo que son los estudios, nomás que todavía no sabía. ‘No sé si voy a tomarme un descanso, no sé si voy a empezar luego luego, no sé dónde voy a seguir estudiando, no sé qué voy a seguir estudiando’.

“Pero ahorita ya me explicaron las maestrías que hay, entonces dije ‘sí me agrada, por ahí le voy a dar”, añadió la tres veces olímpica.