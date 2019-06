Realizan limpieza en Malecón Turístico

GUAYMAS, Sonora.- Dentro del marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos, 120 empleados de la planta Nordson Medical de Maquilas Tetakawi realizaron una jornada de limpieza en el Malecón Turístico del Municipio de Guaymas.



Los trabajos iniciaron desde temprana hora para retirar la basura de la orilla de la bahía de Guaymas, desde el monumento a El Pescador hasta la Fuente Danzante, pintaron el muro de contención y las figuras y sanearon el área ganada al mar.



Al finalizar la jornada de limpieza, los empleados de la maquiladora colocaron 20 botes de basura para que las personas que asistan al espacio público puedan depositar sus desechos en ellos y así evitar que terminen en el mar.



El gerente de la planta Nordson Medical, Jorge Celiseo, quien es originario de Tijuana, Baja California, externó que se encargó de organizar esta campaña ambiental debido a que al llegar a la ciudad, lo primero que visitó fue el Malecón Turístico.



"La iniciativa nace de ver cómo una bahía tan bonita se ha estado cayendo y cómo no hacemos nada como sociedad para recuperarla. Este día (ayer) salimos a donarles un poco de nuestro tiempo a la comunidad para limpiar este espacio", comentó.



Este tipo de actividades, dijo, le corresponde realizarlas al gobierno, pero la sociedad debe contribuir y no lo hace desde el momento que deja su basura, desde bolsa o botellas de plásticos hasta vasos de unicel esparcida en el Malecón Turístico.



Exhortó a la ciudadanía que acude a disfrutar del área a no arrojar basura fuera de los depósitos de basura y sobre todo, enseñarles a sus hijos a hacer lo propio, para crear una cultura de limpieza en ellos desde pequeños.