Realizan la Quinta Edición de Cada Historia Puede Ser Otra

HERMOSILLO.- Brenda Bojórquez López, fundadora del colectivo, explicó que a lo largo de cinco años, ella y su equipo han creado programas para las pacientes que incluyan pláticas y talleres que resalten el empoderamiento y fortalezcan su "yo interior" para poder sobrellevar la enfermedad.

"Al principio nos enfocamos únicamente al cáncer de mama, pero en el transcurso de las ediciones hemos atendido a mujeres con diferentes diagnósticos y hemos creado programas que incluyan pláticas, como tanatología, nutrición, empoderamiento de la mujer y sesiones terapéuticas orientadas a reconectarse con el ‘yo interior’.

"La idea es aportar recursos para que las mujeres, si ya se sienten bien, pues que se sientan mejor, y si hay alguna que esté pasando por un momento complicado en el proceso éste, que es muy difícil el enfrentar un tratamiento oncológico, pues que le ayude positivamente", dijo.

A raíz de que en 2014 se enfrentó al cáncer de mama y a una mastectomía, Brenda Bojórquez experimentó su proceso de recuperación en la que realizó actividades similares a las que se imparten en Cada Historia Puede Ser Otra.

"Yo como mujer, como madre, después de eso pues tuve que rehacer mi vida desde adentro, para mí, para mis hijos y para sentirme completa, aunque físicamente ya no estaba completa, ya que me hacía falta el cabello y me hacía falta la mama.

"Recurrí a muchas actividades, entre ellas sicoterapia individual, recurrí a grupos de apoyos en el Centro Ecológico. Yo me reunía con ellos porque el convivir con pacientes que están padeciendo una enfermedad como esta, te alivia, porque al final puedes compartir tus miedo y tus dudas", externó.

Los grupos de apoyo como terapia, practicar yoga y pláticas de nutrición, alentaron a Brenda a ayudar a otras mujeres que como ella fueron diagnosticadas con cáncer de mama, el cual si se detecta a tiempo, puede curarse, como así lo expresó.

Durante cada edición la agrupación sin fines de lucro ha apoyado de entre 20 y 30 mujeres que padecen algún tipo de cáncer, en su mayoría cáncer de mama, quienes son orientadas por profesionales expertos en el tema, como la especialista Marisela Flores, especialista en rehabilitación del Centro Estatal de Oncología.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), de 08:00 a 19:30 horas, donde las pacientes pudieron disfrutar de pláticas y talleres de tanatología, nutrición, rehabilitación, maquillaje y sesión fotográfica.