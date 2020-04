Realizan colecta para llevar despensas a unas 40 familias en Opodepe

Hace unos días, el titular de la tienda Conasupo en Opodepe fue diagnosticado con Covid-19. Al ser la única tienda surtida en la comunidad, pobladores no tienen posibilidad de viajar a otro lugar cercano para adquirir alimento.

A causa de esta situación, Katherine Contreras Contreras decidió realizar una colecta para llevar despensas a al menos 40 familias del pueblo, pero no ha podido conseguir todo el material para ayudar.

"Toda mi familia es de ahí, tanto por parte de mi mamá como de mi papá. Allá vive una abuelita y una tía, nos trajimos a mi abuela pero hay muchas personas que no tienen como transportarse y conseguir alimento", explicó.

Sin embargo, la joven manifestó que también busca ayudar a otras comunidades cercanas que quedaron en proveerse de algunos productos que conseguían en la tienda.

"Llevaré algunas despensas el sábado, aunque me han traído algunos productos no he encontrado frijol. Quienes quieran ayudar pueden hacerlo con frijol, manteca, productos de limpieza, entre otros", agregó la joven.

A pesar de que las personas están tranquilas y han hecho caso a las indicaciones de las autoridades, aseveró que las autoridades de Opodepe han pedido apoyo.

"Esta actividad es algo extra para poder ayudarlos a ellos, ya que la tienda de Conasupo está cerrada porque el dueño es la persona que adquirió el virus y debe estar cerrada", dijo.

Quienes deseen apoyar a los pobladores de Opodepe, pueden comunicarse al teléfono celular 662-171-42-22 con Katherine.