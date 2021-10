Rafael iba por camarón y “Pesca” el amor en Yavaros

YAVAROS.- Hace 22 años, Rafael Zapín Ruiz salió en un barco camaronero de Manzanillo, Colima, rumbo a Yavaros en busca del “oro rosado”, pero nunca imaginó que al que “pescarían” sería a él, y lo hizo su ahora esposa Rosalba Valenzuela Soto.

El hombre de 67 años de edad dijo que esa fue la mejor “pesca” de su vida, pues al encontrar el amor formó una familia de siete hijos a quienes, con la venta de mariscos en el negocio que juntos iniciaron, “La Ramadita de Jerusalén”, sacó adelante.

Al tener el primer hijo miré que no me ajustaba y empecé a vender almeja y le dije: ‘Vieja, ayúdame’”, narró Rafael, “empezamos aquí en esta ramadita con un techo de hule; llegaron más hijos y me empezaron a ayudar”.

Ahora “La Ramadita de Jerusalén” es procurada por sus platillos y buen servicio; además, ese lugar es testigo del esfuerzo, el amor y el empeño de la pareja.

“Dios es tan grande que nos fue bien, ahora tenemos dos pangas: La Jerusalén uno y la Jerusalén dos”, añadió, “somos felices, gracias a Dios”.

Con una sonrisa en el rostro y brillo en sus ojos, doña Rosalba recordó cómo fue el primer encuentro con Rafael, a quien señaló por “quedarle a deber un elote”.

Yo vendía elotes. Un día me pidió fiado y no me pagó”, dijo sonriendo, “luego me dijo que se iba a quedar aquí en Yavaros… y aquí estamos”.