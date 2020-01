¿Quieres adelgazar tras haber comido de más en Navidad? ¡Cuidado con los productos milagro pueden matarte!

HERMOSILLO, Sonora.-Debido a que durante el principio de año el consumo de productos “milagro” aumenta con los nuevos propósitos de año nuevo, en el caso de los que se utilizan para adelgazar, embellecimiento y tratar enfermedades degenerativas, la Secretaría de Salud en el estado hace un llamado a tener cuidado.

Laura Lorena Robles Ruíz, comisionada estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), señaló que esto se debe a que las personas quieren reducir peso acumulado, por lo que deciden utilizar este tipo de productos para lograrlo, pero pueden producir efectos que dañen la salud.

Los productos “milagro” o frontera se encuentran en la línea entre un suplemento alimenticio y un medicamento, explicó, porque el primero no puede curar, aliviar o tratar alguna enfermedad y los medicamentos sí, debido a que pasaron por un estricto protocolo de investigación.

Un suplemento alimenticio únicamente es un producto que contiene vitaminas y minerales, que puede contener extractos de fruta o hierba, pero en ocasiones para vender más, en su publicidad prometen propiedades que no tiene, ahí es cuando se le conoce como producto milagro”, indicó.

Un suplemento es un producto que no debe representar ningún riesgo a la salud, agregó, ya que te lo puede recomendar un médico, se puede adquirir en un punto de venta o una farmacia, para complementar algo que hace falta en tu dieta.

Es importante señalar que la obesidad y sobrepeso en México son un problema de salud y no algo meramente estético, comentó, por lo que se deben de tratar como una enfermedad por profesionales de la salud.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, añadió, la utilización de fármacos “reductores” puede provocar efectos secundarios negativos e irreversibles, tales como el incremento de colesterol y triglicéridos, y en casos más severos, tromboembolias e infartos.

“Los medicamentos para adelgazar solo se deben consumir bajo prescripción médica, debido a que el profesional de la salud realiza una historia clínica completa y ahí detecta a personas con antecedentes o enfermedades hereditarias o crónico degenerativas, debido a los efectos que pueden causar, por lo que se debe evitar la automedicación”, enfatizó.

Cuidado con los productos “milagro”:

• Aquellos que se recomiendan de boca o no se venden en un establecimiento formal porque no les dan una nota de venta y no se pude reclamar si se presenta un efecto secundario.



• Alerta con los productos que no son recomendados por los médicos y tener cuidado en todo lo que se ingiere sin recomendación médica.



• Ante cualquier situación o duda consultar primero a un médico.



• Si se tiene duda sobre algún producto o para manifestar una queja se cuenta con la línea telefónica Coesprison al 800 4 RIESGO (74 37 46).