Quiere 'Tyson' Márquez pelea de renombre antes de su retiro

Luego de la discutida victoria que obtuvo ante Luis “Nica” Concepción el mes pasado, el empalmese Hernán “Tyson” Márquez admitió que ya no le interesaría volver hacer otra combate con el panameño, y que buscará pelear con alguien de renombre en la división Supermosca antes de su retiro.

El ex campeón mundial sonorense fue criticado por la forma en la que se impuso en su cuarto enfrentamiento ante Concepción, sin embargó aseguró que tuvo que ensuciar la pelea para poder llevarse el triunfo, debido a que su rival le había cerrado un ojo con un cabezazo.

“Hasta el quinto round yo estaba haciendo una pelea muy inteligente, no me encontraba, lo estaba boxeando muy bien yo; pero ya cuando me pegó el cabezazo y me cerró el ojo tuve que pelearle de esa forma, de pegar y abrazarlo, jugar con su cabeza, lo hice enojar.

“Andaba un poco ‘agüitadito’ primero, por la raza que me abucheó, porque la gente quería que me parara al tú por tú, como siempre me peleo con él, pero no toman que me pegó un cabezazo y ya no miraba yo; no tenía muchas opciones, la única forma de poder pelear era así”, argumentó.

El 'Tyson' derrotó por decisión dividida al 'Nica' en su último combate.

Respecto a su futuro, el ex campeón mundial Mosca afirmó que se tomará el resto del año para seguirse preparando, pero que a partir de enero intentará enfrentar a algún peleador de la élite Supermosca en busca de una bolsa que lo deje satisfecho hacia el final de su carrera.

“Estoy disfrutando la última etapa de mi carrera. En cada pelea me he sentido mejor, he ido tomando más confianza y ando motivado, voy a seguir entrenando duro; ya no tiene nada qué perder uno, así que tiene que tomar los riesgos que se tengan que tomar.

“Se puso muy interesante la división. Gracias a Dios ya nos están tomando más en cuenta a los pesos chicos, y ya gana un poquito más uno ahí en esas categorías, por eso es que quiere uno sacarle provecho a lo que nos quede de carrera”, concluyó.