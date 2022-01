Quiere Pereyra salir de mala racha frente a Atlético Morelia

Tras llevarse su segunda derrota en el torneo Clausura 2022 de la Liga Expansión MX, el director técnico de Cimarrones de Sonora, Gabriel Pereyra, aceptó que su equipo no hizo un buen partido ante Tlaxcala FC, pero planea salir de la mala racha cuando debuten como locales el próximo miércoles frente al Atlético Morelia.

El juego del martes, en casa de los Coyotes, fue uno de los menos productivos que los sonorenses han tenido bajo el mando del “Místico”, y aunque el argentino intentó modificar su parado en varias ocasiones, nunca pudieron causar verdadero peligro en la portería rival.

“Hoy no me gustó. El partido pasado perdimos con Monterrey, pero me gustó muchísimo el funcionamiento del equipo. Hoy hubo cosas que alternamos, buenas y malas, y nuestro equipo está capacitado para jugar mejor.

“Realmente el inicio no es bueno, más allá en cuanto a los resultados. Si bien analizamos muchos factores, lo que nosotros vinimos a buscar no salió, realmente estamos ahora muy dolidos, tratando de digerir lo que es la derrota y pensando a futuro”, comentó Pereyra.

Durante ese partido, en el once inicial de Cimarrones volvió a aparecer el joven canterano Jesús Moreno, probablemente ante las bajas de jugadores como Juan Carlos García Sancho y Aldair Mengual, aunque el director técnico aseguró que cuenta con suficiente plantel para encarar el torneo.

“Tengo muy buen plantel, tengo muy buenos jugadores; chicos que tienen que madurar rápidamente, aceptar que están en un plantel profesional, que son jugadores a los que se les va a reclamar, se les va a exigir, y tienen que madurar muy rápido.

“Es una responsabilidad grande, pero que ellos tienen que ir sobrellevando y sobreponerse a esa situación para que nosotros podamos demostrar la capacidad que tenemos dentro del campo de juego”, concluyó Pereyra.