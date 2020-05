Quiere 'Monchi' volver al octágono

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque su carrera se encuentra en una pausa, Ramón “Monchi” López tiene todo programado para poder regresar al octágono en los próximos meses, ya que todo vuelva a la normalidad en el plano deportivo.

Desde su último encuentro, donde sufrió una dura lesión, el hermosillense no ha vuelto a tener compromisos, pero eso no quiere decir que su carrera haya llegado al final.

“Ya tengo rato que estoy inactivo porque después de mi última pelea tuve una lesión y en lo que me recuperaba se me complicó por cuestiones de trabajo, y a pesar de que no he dejado de pelear, no ha salido ningún compromiso.

“Yo estoy muy interesado en volver, la cuestión que siempre me ha interferido es que trabajo y no tengo el tiempo suficiente para entrenar, y el problema es que si entreno y dejo de trabajar no voy a tener ingresos”, explicó.

“Es por eso que, pasando la contingencia, tengo la intención de buscar una pelea aquí en lo local o en los alrededores, que podría ser Chihuahua o Baja California, pero sí tendría que bajar un poco el nivel, digamos”,

comentó.

A pesar de esto, el “Monchi” sabe que tiene que mantener su preparación para poder estar en buena forma cuando la oportunidad llegue, es por eso que en su casa se ha seguido preparando, incluso ha incursionado en el entrenamiento de crossfit.



ES BUENO SABER...



El último combate de Ramón López fue en octubre de 2018, cuando cayó ante Marco Bonilla en Guadalajara.