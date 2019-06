Quiere López Obrador mantenerse cercano a la gente: Taddei

HERMOSILLO, Sonora.- A finales del próximo mes el presidente Andrés Manuel López Obrador podría visitar Sonora por segunda vez como mandatario federal, según el delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei Bringas.

“Estamos esperando que en la tercera o cuarta semana de julio haga una visita a Sonora, y hay el compromiso de reunirse con los padres de la (guardería) ABC”, resaltó, “pero no tengo la fecha precisa aún”.

Este encuentro en Hermosillo surge a raíz de la reunión que en días pasados sostuvo el Presidente con algunos de los padres de las víctimas, “donde salieron algunos compromisos”, añadió el funcionario.

Taddei Bringas expresó que uno de los principales compromisos del Gobierno de López Obrador es no alejarse de la gente y, en ese sentido, seguirá recorriendo el País, incluyendo Sonora.

A continuación la entrevista con Jorge Taddei Bringas, delegado federal.

¿Cuál es la situación actual en Sonora de los programas que impulsa el Gobierno federal?

JTB: En la parte Norte (de México) está el apoyo a proyectos como la franja fronteriza, que el presidente López Obrador le llama la última cortina, tratamos de retener a los conciudadanos que buscan ir hacia Estados Unidos y la idea es darles oportunidad con la mayor funcionalidad a las ciudades fronterizas.

Se está apoyando a San Luis Río Colorado y Nogales con un programa de mejoramiento urbano, aproximadamente mil 100 millones de pesos, reducción del ISR, la reducción del IVA y la homologación de las gasolinas, que por cierto no la hemos logrado porque me dicen que hay resistencia de los dueños de las gasolineras.

Y en particular, la Secretaría del Bienestar está trabajando programas de apoyo a los adultos mayores, programas de apoyo a personas con discapacidad, programas de apoyo a los muchachos de las preparatorias, programas de apoyo a los más humildes de nivel superior, el programa para capacitar a los jóvenes que no estudian y que no trabajan, de tal manera que se puedan integrar al mercado laboral.

¿Qué cantidad de recursos se ha entregado ya?, ¿a cuántos beneficiarios?

JTB: En general tenemos cubierto gran parte de este proyecto, gran parte del territorio. Hay que reconocer que algunas tarjetas que habíamos entregado no se habían activado, nos dan la buena nueva que hace cinco, seis días, ya están activándose.

Cualquier adulto mayor de 68 años que no haya sido censado, que no le ha llegado el recurso, que se comunique y de ahí tenemos comunicación con todo el Estado para turnarlo a que un servidor de la Nación le dé la respuesta concreta de su situación.

Sí nos faltan algunos de que reciban el apoyo con las tarjetas, nosotros ya barrimos todo el Estado pero también sabemos que hay algunos que no han sido censados todavía.

Hace unos días se realizó una protesta de mamás y dueñas de guarderías porque no han recibido recursos, ¿en qué etapa está el programa?

JTB: El programa que ahora se llama “Apoyos para niñas y niños hijos de madres trabajadoras”, hay una condicionante distinta, es una mamá que no tiene la manera de cómo dejar a sus hijos, se les está dando un apoyo mensual de 800 pesos.

Lo que estaba pasando es que había mucha corrupción, los funcionarios se arreglaban con las dueñas de las estancias, porque estaba privatizado el sistema, y metían ‘cachirul’, es decir, registraban niños que no iban, realmente.

En ese sentido, aquí teníamos siete mil 200 madres inscritas; en el recorrido que hicimos encontramos a cuatro mil, nos llegaron tres mil 800 apoyos, entregamos tres mil 300 porque las demás no las hemos encontrado.

Y procedería lo mismo: no hay nuevas inscripciones pero quienes ya estaban inscritos, con independencia de que hayan ido o no hayan ido, tienen el derecho de que se les apoye y que con ese apoyo los lleven a las estancias o se lo pasen a algún familiar para que les cuide al niño.

Pero el apoyo a las madres trabajadoras es una condición fundamental también del proyecto y no se va a fallar en eso.

¿Cuál será el apoyo que dará el Gobierno federal a San Luis Río Colorado y otros municipios, al recibir a los migrantes que regresará Estados Unidos?

JTB: Creo que es algo que vendrá en los próximos días, la posibilidad, no tengo yo el conocimiento, pero la posibilidad de que se apoye extraordinariamente a los municipios que estén recibiendo migrantes.

¿De qué forma su área, Bienestar, participa en la Mesa para la Construcción de la Paz?, ¿qué están haciendo ante la ola de violencia en el Sur?

JTB: Nuestra participación como delegado federal y como representante de la delegación de la Secretaría del Bienestar es mirar alrededor de los problemas de la violencia la cuestión social, económica, la cuestión del desarrollo, la cuestión educativa y cultural para establecer programas y proyectos de acuerdo al principio precautorio: Qué ocasiona la violencia, qué condiciones socioeconómicas y culturales están coadyuvando para esos focos de violencia.

Es una visión tangencial pero con una perspectiva de desarrollo y de cambiar las condiciones, de cambiar las bases.

Y en ese sentido, ¿ve urgencia en la llegada de la Guardia Nacional a Sonora?

JTB: La Guardia Nacional es una urgencia desde que se planteó, pero hay una serie de cuestiones logísticas y de preparación, de capacitación, que han ido posponiendo la llegada, aun cuando de origen estaba anunciada para agosto, entiendo que llegará en los primeros de julio, y ahí seguramente también habrá un cambio en la estrategia del gobierno y quizás también de los grupos delincuenciales.

Pudiera alterarse también un poco esta situación de la violencia, pero creo que en el mediano plazo se va a poder avanzar en ir abatiéndola, y rescatar para México, para Sonora, en este caso para Hermosillo, la paz y que podamos vivir tranquilos y a gusto.

Petra Santos dice que usted pidió que la removieran de la Sedatu, ¿así fue?, ¿qué le diría?

JTB: Yo, a Petra Santos, antes que nada, le muestro mi aprecio, mi reconocimiento por su trayectoria, no tengo absolutamente nada contra ella. Lo que la Sedatu planteó en su caso es acorde al memorándum del 3 de mayo del presidente López Obrador.

¿Cuál ha sido su relación con la gobernadora Claudia Pavlovich?

JTB: La relación con la gobernadora ha sido muy buena, hemos tenido mucha coordinación con ella, con su gabinete, estamos trabajando bien coordinados.

Cuando AMLO se comprometió a terminar la Cuatro Carriles para abril o mayo, como dijo, y luego se anunció que sería en junio, ¿le habían pasado información de la situación de la carretera y cómo se veían esos tiempos?

JTB: Voy a decir lo que yo pienso. Yo le decía al subsecretario de Comunicaciones y Transportes que diera una fecha, no le hace que fuera octubre o noviembre, pero una fecha justa. Porque el Gobierno anterior, en cinco ocasiones dijo que iba a terminar la carretera.

No debo invadir otras esferas, pero abril o mayo se me hacía precipitado, y junio también. Yo sigo pensando, pero no soy el experto en ello, que se debe dar una fecha precisa en la que se termine. Creo que estamos obligados a decir la verdad técnica, a decir lo que es pertinente.

La alcaldesa de Hermosillo ha mencionado la posibilidad de gestionar apoyos para la construcción del acuaférico. ¿Podría haber recursos federales para ello?

JTB: Uno piensa que el Fondo Metropolitano es para embellecer la ciudad, para mejorar la imagen. Algo hay de eso, pero para que entendamos también las condiciones en que estamos en Sonora, se están solicitando como proyectos canalización de aguas en Nogales, tratamiento de aguas en Nogales, tratamiento de aguas en la Costa de Hermosillo, alcantarillado en Hermosillo y agua potable y drenaje en Guaymas y Empalme.

Es decir, las necesidades son muy básicas todavía. Yo me atreví a proponer ahí el metrobús, pero le dimos prioridad a esas necesidades elementales.

La decisión de la Sader en cuanto a la elección del presidente de la Unión Ganadera, ¿cómo la considera? ¿tiene usted información?

JTB: Ahí hay una postura institucional en términos de que la Sader es la que define la interlocución en función de los procesos, creo que se está exigiendo ahí una mayor participación de los agremiados, yo lo veo bien, pero finalmente es algo que va a definir la Sader, con sus lineamientos y con sus programas.

¿Qué les diría a los funcionarios federales que estén en actividades con miras a un cargo en 2021? ¿Ha visto a alguno en ese plan?

JTB: De nosotros, no. La instrucción que tenemos del presidente López Obrador es que nosotros nos dediquemos a gobernar para todos, sin distinción partidista. Somos el Gobierno federal, estamos al servicio de todos los ciudadanos mexicanos con independencia de sus filias y sus fobias. Y la gente que esté trabajando en el Gobierno federal no debe meterse en cuestiones partidistas.

No tenemos conocimiento de que alguien lo esté haciendo pero de saberlo, de conocerlo, haremos los reportes conducentes porque no creemos pertinente.