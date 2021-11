Quiere Juan Gabriel Castro su primer título en LMP con Naranjeros

Después de lograr la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio al mando de la Selección Mexicana de beisbol, Juan Gabriel Castro tiene ahora un nuevo reto en la Liga Mexicana del Pacífico: Ser campeón con Naranjeros de Hermosillo.

El sinaloense estará dirigiendo a su tercer equipo en este circuito, después de haber estado al frente de Yaquis de Ciudad Obregón (temporada 2012-2013) y Águilas de Mexicali (2014-2015 y 2018-2019), sin embargo nunca pudo levantar el trofeo.

“Para mí es una bendición el que me den la oportunidad aquí en Hermosillo. Como lo he dicho anteriormente, desde que jugaba en contra de Hermosillo siempre sabía que era una tremenda organización, y ahorita que se da esta oportunidad de estar aquí para mí es una bendición.

“Yo sé que es una afición muy conocedora, exigente. Yo estoy agradecido con los buenos comentarios y vengo a aportar, a trabajar duro, y lo más importante, a ganar juegos”, declaró.

Su llegada al equipo de la capital sonorense se da en reemplazo de Juan Navarrete, un manager que después de llegar hasta la final en la campaña anterior dejó a la Escuadra Naranja con marca de 15-14 en ganados y perdidos y en el sexto lugar de la primera mitad del torneo.

“Conozco a los muchachos, a la mayoría, pero no me ha tocado verlos en realidad en los últimos años. He escuchado muchas cosas buenas, creo que es una combinación de veteranos con muchachos jóvenes, que es un buen grupo, muchachos que trabajan mucho, que realmente quieren ganar; para mí es algo bastante importante”, comentó sobre el plantel con el que contará.

Juan Gabriel Castro fue parte de los Yaquis que se coronaron en la campaña 2012-2013, sin embargo sólo dirigió 40 juegos de temporada regular.