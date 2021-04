Quiere Guajardo la titularidad en Cimarrones de Sonora

A pesar de ver cortada su racha de 12 juegos sin perder, ante Tepatitlán, el mediocampista de Cimarrones de Sonora Víctor Guajardo espera poder mantenerse en la titularidad y aportar para que los cornudos cierren el calendario del torneo Guardianes 2021 con dos victorias.

Según el regiomontano, el resultado no fue el esperado, pero parecen estar tranquilos aún con el revés y no piensan bajar con el cuarto lugar en la mano; aún aspiran por el superliderato.

“La verdad esperábamos otro resultado diferente, queríamos que las cosas funcionaran. Desafortunadamente no fue así, pero desde mi punto de vista influyeron otros factores que no nos dejaron desarrollar el futbol que estábamos practicando, es un descalabro que nos ayuda a ver en qué nos equivocamos para que esto pueda llegar a otro rumbo, poder revertir la situación y estar mejor concentrados”, afirmó.

����¡Hoy cumplimos 200 partidos de Cimarrones!



Estamos creando Historia en Sonora, ya 200 juegos como Cimarrones de Sonora y los que nos faltan.#AFERRADOS #LigaBBVAExpansionMX pic.twitter.com/YFmcfetZVV — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) April 3, 2021

Para el centrocampista los objetivos no se han modificado y espera cerrar el torneo de la mejor manera, recuperando el buen paso que les permitió llegar hasta la fecha 13 como invictos y esperando que les sirva como experiencia para corregir el camino y el funcionamiento.

“Todos los equipos estamos peleando por el lugar de privilegio, que es el primer lugar, es el liderato, el lugar que te lleva a las semifinales directo, creo que todos estamos conscientes que podemos llegar, tenemos que ganar a Mineros para tener posibilidades de quedarnos en ese lugar, quedan dos fechas más y creo que se puede”, expresó.

Guajardo entró de relevo para la segunda mitad ante los Alteños y fue uno de los que contribuyó a que Cimarrones tomara el control de las acciones y encerraran al rival en su propio campo, ahora espera seguir participando para ayudar al equipo con su calidad en el medio campo, que, en momentos complicados, puede sacar a flote a una escuadra que se mantiene como una de las más regulares del torneo.

“La verdad me siento muy a gusto el poder estar colaborando con el equipo, cada vez que entro, cada vez que me dan la oportunidad trato de hacer lo mejor que puedo, trato de hacer bien las cosas, de aportar con mi experiencia, se necesita a veces de revulsivos para alcanzar el objetivo, me encanta seguir jugando, el equipo está muy bien, viene enrachado y yo agradecido por las oportunidades”, finalizó.