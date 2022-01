Quienes sufren de Covid no deben aplicarse la vacuna: Inmunólogo

Personas con Covid-19 no deben aplicarse la vacuna contra la enfermedad porque podría empeorar el cuadro sintomatológico y hacer que un paciente se agrave, advirtió el médico inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.

“Es importante entender que a pesar de que la vacuna es sumamente necesaria, cuando una persona tiene Covid, en ese momento su cuerpo ya empezó a formar anticuerpos y durante los siguientes tres meses después de la infección es complicado que le vaya a dar Covid”, dijo.

Lo que no se debe hacer es vacunarse si tienen síntomas de la enfermedad porque la vacuna puede agravar estos síntomas en el organismo al generar una inflamación más fuerte que se traduce en más dolor de cabeza, más tos, más dificultad para respirar y mayor molestia”, explicó.

El médico recomendó a las personas que ya tuvieron Covid-19, esperarse al menos entre 10 y 15 días después de que el médico los dio de alta para aplicarse la vacuna contra el virus, sea cual sea que le toque.

Si nunca fueron con un médico y los síntomas persisten más de una semana, la recomendación es que esos pacientes esperen al menos 30 días después de la desaparición de las molestias para poder vacunarse.

“Si nos dan de alta con evidencia de que no hay inflamación quiere decir que ese paciente ya se puede vacunar de forma inmediata, pero si no ha llevado un tratamiento médico y el médico no le ha hecho ningún laboratorio, hay que esperar de 15 a 30 días más porque todavía puede haber algo de inflamación residual”, dijo.

El también alergólogo recalcó que la vacuna contra el Covid-19 es para prevenir la enfermedad y no para tratarla, por eso es importante que no lo quieran usar como medicamento, pues el resultado podría ser contraproducente.