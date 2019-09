Quedan incomunicados por arroyo

BACHOCO, HUATABAMPO.- Unos 363 habitantes de la comunidad de Bachoco, perteneciente al municipio de Huatabampo, quedaron incomunicados durante algunas horas luego de que las lluvias provocaron la crecida del arroyo que se genera a la entrada de la localidad.



Óliver Valenzuela, residente del lugar, manifestó que el problema se presenta cada temporada de precipitaciones, por lo que pidió el apoyo de las autoridades municipales.



"Estamos pidiendo que nos arreglen los puentes para tener entrada y salida", abundó.



A consecuencia del obstáculo, dijo, cientos de estudiantes de distinto nivel educativo no pueden salir a la escuela ni las personas a sus respectivos trabajos fuera de la comunidad.



Dulce Moroyoqui, habitante de Bachoco, expresó su preocupación porque en caso de presentarse una urgencia médica no podrá salir a recibir atención.



Felipe Ledezma Morales, director de Comunicación Social de Huatabampo, aseveró que los habitantes no quedaron incomunicados, pues existen varios accesos a la comunidad.



"El que se inundó fue un acceso, ahí hay una obra que quedó inconclusa hace unos siete años, son unos puentes por la carretera Costera; el alcalde no ha dejado de tocar puertas para gestionar y terminarlo, pero es una inversión de unos 40 millones de pesos", añadió.