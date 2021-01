Que este Año Nuevo traiga mucha salud a los sonorenses: Clausen Iberri

HERMOSILLO, Sonora.- Al terminar este 2020, muchos quisieran darle vuelta a la página al Covid-19, pero la pandemia no ha terminado y le faltan meses por delante, ya que la vacuna se aplicará por etapas y para alcanzar una inmunidad completa aún falta tiempo, indicó Enrique Clausen Iberri.



El Secretario de Salud de Sonora expresó que este 2020 vino a mostrar que para salir adelante de una situación como la contingencia por el coronavirus se necesita de la solidaridad, de caminar todos parejos, del respeto y de la empatía por el otro.



“Este año vino a mostrarnos que para que el barco no se hunda, todos debemos remar parejo y muchos no quisieron hacerlo. 2020 nos trajo una pandemia y nos vino a demostrar el verdadero carácter de muchas personas, a mostrarnos quiénes están con nosotros en las buenas y en las no tan buenas”, manifestó.