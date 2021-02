Que el proceso electoral lo gobiernen las coincidencias: Gándara

HERMOSILLO.- Privilegiar las coincidencias entre los sonorenses más allá de las diferencias, sumar voces y acciones, así debe actuar quien busque gobernar el Estado, resaltó Ernesto Gándara Camou, candidato a Gobernador por la alianza “Va por Sonora”.

Veo a Sonora como un gran estado, una gran comunidad de gente de bien, gente de carácter, gente generosa, juntos haciendo equipo podemos hacer más y unidos podemos hacer más que estando separados, golpeándose, descalificándose, eso no le gusta al sonorense”.

Sonora, dijo, es un estado con mucha potencialidad en temas de salud y de economía, de educación y seguridad, darles el impulso que necesitan requiere también de la suma de voces tanto de partidos como de los ciudadanos.

“No hay que tenerle miedo a la democracia, a los acuerdos, hay que priorizar en qué coincidimos, cómo lo hacemos mejor y en este sentido yo no soy partidario de que se encuadre y se diga no esto no se puede hacer porque ustedes son el agua, nosotros el aceite, creo que todos somos ciudadanos, somos sonorenses”, resaltó el aspirante de la Alianza.

Durante los últimos quince años de carrera política Gándara Camou ha recorrido los 72 municipios de la entidad, recogiendo inquietudes y necesidades ciudadanas, hoy al frente de la candidatura por la alianza Va por Sonora, dijo, que esos recorridos se reflejan en la confianza ciudadana.

Cuando den inicio formalmente las campañas electorales, explicó, reforzará ese contacto, esa cercanía