¡Qué diferencia!, Escuelas de pueblos del Río Sonora están listas para regreso a clases

Las escuelas de los pueblos del Río Sonora en su mayoría están limpias, con el inmobiliario completo y listas para el regreso a clases programado para el próximo 30 de agosto.

En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL en Aconchi, Baviácora, Mazocahui y Ures se pudo constatar que las escuelas están siendo limpiadas después de un 1 año con 5 meses que cerraron por la pandemia del Covid-19.

A diferencia de los planteles educativos de Hermosillo que fueron afectados por robo, en estos municipios los inmuebles no fueron dañados y se mantienen con todo el equipo de refrigeración y cableado eléctrico intacto.

Otro de los aspectos que han mantenido a los planteles de estos pueblos en buen estado es la participación de los intendentes aún en tiempo de cuarentena. Un claro ejemplo es Alonso Carrillo, conserje del jardín de niños Belem M. de Gándara ubicado en Aconchi.

Soy el conserje y soy de aquí, estamos en el pueblo y estamos al pendiente de aquí de las aulas de todo lo que es el plantel, teniendo, limpio y presentable y pues ahorita creo que las maestras están en reuniones, organizando para el 30 de agosto, manifestó.

Acudir a la escuela a limpiar durante el tiempo de pandemia, expuso, que no tuvo ningún riesgo de contagio por Covid-19, ya que no tenía contacto con personas.

El buen estado en que están los árboles de toronja, cidra, naranja, nuez de castilla y los rosales son la mayor evidencia que Alonso Carrillo estuvo a cargo del mantenimiento de la escuela.

En la cabecera municipal de Aconchi también está el plantel de primaria Francisco Contreras que se hallaba limpio y con sus equipos completos.

No ha habido robo para nada, está un poco sucia nomás, no sé si los conserje vendrán hacer su trabajo, pero todo se mira bien, pero robos y esos no se ha sabido de nada, manifestó Eduardo Quijada de Aconchi.

• La primaria Francisco Contreras de Aconchi también se encuentra en buen estado.

La primaria ubicada en la comunidad de la Estancia de Aconchi ha empezado a ser limpiada, y los pobladores aseguran que nadie ha cometido un hurto porque siempre han estado al pendiente.

Tienen como dos meses limpiándola despacito porque no la pueden limpiar toda luego, luego y se mantienen los maestros al tanto de la escuela. Y en los años que tiene la escuela no le han robado porque se mantiene gente y aquí la cuidan mucho, señaló Alejandro Quijada, un poblador.

En Baviácora está la primaria Abelardo L. Rodríguez y estaba lista para el regreso a clases.

EL PRIETITO EN EL ARROZ

La única escuela que está abandonada desde antes de la pandemia por falta de alumnado, es la primaria ubicada en la comunidad de El Molinote de Baviácora. La hierba ha crecido tanto que cubre a las aulas, sin embargo todo el inmobiliario está intacto.

• 'El Molinote', de Baviácora, está abandonada.

En Mazocahui se encuentra la primaria Felipe Carrillo Puerto, aquí no cuentan con un intendente, los padres aseguran que nunca lo han hecho, sin embargo ellos se las han ingeniado para limpiar el plantel para que esté listo este próximo 30 de agosto.

Luz Elena Domínguez, presidenta de los padres de familia, explicó que los papás pagaron mil 400 pesos a dos personas que trabajan para el Ayuntamiento de esta localidad para que asearan el plantel.

Aquí todos los años somos los padres de familia los que limpiamos, no hay conserje, aquí nunca ha habido, comentó.

El pendiente que tienen ahora es limpiar el preescolar ubicado en Mazocahui para que los niños puedan regresar a clases.

En el caso de las escuelas primarias Enrique Quijada de Ures y de la secundaria General número 5, estaban descuidadas, pero en esta semana ya la han comenzado a limpiar.

• La escuela primaria Enrique Quijada, de Ures, está en perfectas condiciones.

Estaba descuidada porque no se había atendido, hasta ahora que van a entrar a clases, empezaron a venir gente, pero no sé si padres de familia o no sé, comentó Dora Rodríguez.

• La Secundaria General número 5, de Ures.

Los residentes mostraron diferentes posturas ante el regreso presencial de clases, sin embargo están contentos de que las escuelas tengan un buen mantenimiento.