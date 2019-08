Puente Douglas, una obra aún sin final inconclusa, aún sin un final

GUAYMAS, Sonora.- A más de un año de iniciados los trabajos de rehabilitación en el Puente Douglas, que divide los municipios de Guaymas y Empalme, la obra está inconclusa.



Lo lamentable es que ha sido escenario de cuatro muertes, y el cambio de dos vidas inocentes.



El proyecto de modernización del puente que las autoridades llamaron "Metropolitano", incluía áreas de estacionamiento, locales comerciales, un parque, un arco metálico en una zona, palmeras y protección a los lados.



Su objetivo era dar mayor seguridad a los automovilistas que viajan de una ciudad a otra, o bien, que cruzan por el lugar en su viaje hacia otro punto del Estado.



Sin embargo hoy día, con los 40 millones de pesos ejercidos, el cuerpo de Norte a Sur fue totalmente rehabilitado con asfalto, se cambió la infraestructura en los puentes, los carriles se delimitaron y se amplió para crear un acotamiento- estacionamiento de carros.



En tanto, el tramo de Sur a Norte todavía está inconcluso y un tramo de más de 100 metros luce en malas condiciones por el raspado, además de construirse un tope y los pilotes que serán colocados en uno de los puentes se observan en el acotamiento, lo que representa un peligro para los automovilistas.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Tragedias



El 5 de mayo de este año, un automovilista que conducía a exceso de velocidad, justo en el área dañada, brincó el camellón central y se impactó de frente contra otro auto donde viajaba una pareja con dos niños y detrás de ellos un motociclista, que perdió el control y terminó estrellándose en el pavimento.



El saldo de este accidente fue de cuatro muertes, dos hombres, una mujer y una niña de 4 años de edad, y dejó sin padres a un menor de 2 años de edad, y la falta de movilidad de sus piernas a un joven de 20 años de edad.



Faltan recursos



Para concluir los trabajos de modernización en el Puente Douglas, el Gobierno del Estado en conjunto con los ayuntamientos de Guaymas y Empalme, buscan conseguir 48 millones de pesos que incluirán infraestructura ciclista, peatonal y de transporte público masivo.



Víctor Marín Martínez, director de Infraestructura Urbana y Ecología, informó que tras integrar el Consejo Consultivo Metropolitano Guaymas-Empalme, se busca obtener los recursos para seguir con los trabajos en el puente.



Aunque participarán en la gestión del dinero ante el Gobierno federal, será el Estado quien ejecute nuevamente los recursos en este proyecto a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).



"Es un proyecto que nos vendieron, que nos mostraron a la ciudadanía de Guaymas y Empalme, pero es un proyecto que no se ha terminado, es un proyecto que mostraron 100% concluido, con áreas de estacionamiento, de locales para ventas, y con un parque que está proyectado con zonas de relleno en el Estero y un arco metálico", subrayó.



El tope causa accidentes



La modernización del Puente Douglas afectó la operación de los puestos de mariscos que se ubican a lo largo de la vialidad, por los cierres de los cuerpos durante el tiempo que duraron los trabajos y la tierra que levantaban los carros al pasar por la carretera vieja, aseguró Zeferino Wong Magaña.



El propietario de uno de los puestos de cocos y mariscos, en el punto conocido como San Judas Tadeo, señaló que la obra a más de un año de su inicio aún está inconclusa y presenta anomalías, entre ellas un tope que ha sido causante de accidentes.



Los automovilistas que circulan de Sur a Norte, indicó, han sido víctimas o responsables de accidentes por el tope que quedó a la mitad del puente, para hacer que los conductores redujeran la velocidad al transitar por el lugar.



El antes y después



José Roberto Soto Magallanes, dueño de otro establecimiento de mariscos en el San Judas Tadeo, manifestó que en lo personal no le afectó la modernización del Puente Douglas, pero no aprecia las diferencias del antes y del después.



"No hay mucha diferencia, casi casi es lo mismo que afectó mucho en el tráfico vehicular porque había mucho contraste cuando estaban ahí arreglando, pero no ha sido mucha diferencia, y hubo un accidente muy grande por un tope que nunca quitaron", destacó.



Esmeralda Cebreros Martínez, empleada de Mariscos el Kabito, aseveró que las afectaciones duraron más de cuatro meses en el lugar al reducirse el número de clientes en la zona por el tráfico que había para trasladarse de Guaymas a Empalme y viceversa.