Protestan productores del Sur de Sonora 

CIUDAD OBREGÓN.-Productores del Valle del Yaqui y Mayo conduciendo tractores se dirigían la mañana de este miércoles a la caseta de fundición para protestar por las nuevas políticas agropecuarias del Gobierno Federal.

Los manifestantes exigen que se reconsidere la política con el agro mexicano, pues consideran que la cancelación de programas como "Procampo" y otros que quedaron suspendidos son un fuerte golpe.

Esta manifestación en Sonora ha generado un caos vial.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no cederá aunque sean las “amenazas más atrevidas” y los recursos se entregarán de manera directa a los productores.

Si hay bloqueos, protestas, inconformidades, no vamos a ceder en nada. Ahórrense el tiempo, eso ya no se acepta. Pueden ser las amenazas más atrevidas, si no hay razón, justicia, no se atienden”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.