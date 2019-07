Protestan por mal servicio de agua

NAVOJOA, Sonora.- Habitantes de la comunidad de la Loma del Refugio se manifestaron la mañana de ayer en esta localidad por el mal servicio de agua potable.



Virginia Ozuna Ayala, residente del lugar, señaló que tienen un año y tres meses batallando por el servicio y advirtió que cerrarán el pozo que abastece a otras dos comunidades si las autoridades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) no resuelven el problema.



"Sale muy poco agua, hay poca presión y tenemos que trasnochar esperando a que salga el agua para llenar cubetas", abundó, "el problema es que le están dando agua al pueblo de enseguida Capohuiza".



Florencio Díaz Félix, habitante del poblado, dijo que son unas 400 familias afectadas por la escasez de agua pese a que la comunidad tiene su propio pozo.



"Si tenemos pozo pero Oomapasn se lleva esa agua a otro poblado, en la noche nos mandan agua pero en la noche no se ocupa", enfatizó.



Fátima Bustamante, una de las afectadas, consideró que no es justo que los pobladores de la Loma del Refugio sufran por falta del líquido cuándo tienen un pozo.



"Aquí vamos a estar y tienen que venir, si tiene que venir el diablo pues el diablo va a venir, pero de aquí no nos vamos a mover", expresó.



Autoridades del Oomapasn aseveraron que atenderán el problema y pidieron paciencia a los ciudadanos.